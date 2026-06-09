Nederland is neergestreken in Kansas City. Daar zal het trainingen afwerken op het complex van de Kansas City Current, dé vrouwenvoetbalclub van de stad, die op het hoogste niveau uitkomt. Sportnieuws.nl zocht uit wat de faciliteiten zo bijzonder maakt. Dit is alles wat jij moet weten over het trainingscomplex van Oranje in Amerika.

Net als op het EK in Duitsland is er gekozen voor de faciliteiten van een vrouwenvoetbalploeg. In Duitsland werden de perspraatjes gehouden in het stadion van VfL Wolfsburg, maar de trainingen werden afgewerkt in het stadion van de vrouwen. Dit keer zal het stadion van de vrouwen niet gebruikt worden, maar wel het trainingscomplex. En dat is een stuk groter dan je van tevoren zou denken.

Kansas City Current

Kansas City Current, waar NFL-superster Patrick Mahomes mede-eigenaar is, heeft een complex van twee grote voetbalvelden, een kunstgrasveld en een gigantische sportruimte. De ploeg in Kansas staat symbool voor de groei van het vrouwenvoetbal in Amerika en is een van de meest moderne complexen in het hele land. Er zijn meerdere foto's te zien via deze link.

Het complex is pas vier jaar oud en kostte zo’n 20 miljoen dollar. Het heeft de nieuwste materialen en zelfs verschillende ruimtes waar je optimaal kan herstellen, dat zal ook wel nodig zijn met het warme weer waar Oranje mee te maken gaat krijgen in Amerika. Dat is ook meteen de reden dat Oranje niet nog zuidelijker is gaan zoeken naar accommodaties, terwijl dat logistiek misschien handiger zou zijn geweest. De hitte is aanzienlijk minder in Kansas dan in bijvoorbeeld Houston of Dallas.

Reisafstand

En vanuit Kansas kan je vrij gemakkelijk reizen naar de andere speelsteden Houston en Dallas. De laatste wedstrijd van Oranje wordt in Kansas zelf gespeeld, dus daarvoor hoeven ze niet meer weg. Een vlucht naar Houston en Dallas duurt maximaal anderhalf uur. Daarbij ligt het hotel van Oranje op een kwartier van rijden van het vliegveld, dat is dus ook geen probleem.

Kansas City had overigens nog veel meer accommodaties ter beschikking, maar de stad was enorm in trek. Nederland moest concurreren met grote landen en kwam daarmee uit bij Kansas City Current. Oranje deelt de stad met onder andere Engeland en Argentinië. Engeland verblijft op het complex van de mannelijke voetbalclub in Kansas City: Sporting KC. Argentinië zit op een ander complex van diezelfde club.

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