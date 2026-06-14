Ruud van Nistelrooij trad zondagavond twee keer onverwacht op de voorgrond tijdens Nederland - Japan (2-2). De assistent-trainer van Ronald Koeman gaf in de rust als eerste Nederlander ooit een rustinterview op een WK, en even later vloog Crysencio Summerville na zijn goal direct in zijn armen.

Het is een nieuw fenomeen bij het WK voetbal: een interview in de rust. Oranje speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Japan op het WK voetbal, in de rust werd Van Nistelrooij voor de camera getrokken. In een halve minuut gaf hij een korte analyse van de eerste helft en wat er beter moest in de tweede helft.

Analyse Van Nistelrooij

De assistent was kort van stof, maar had wel een rake analyse voor de camera van de NOS. "Er zijn goede kansen, Malen is scherp net als het team. Dat gevoel moeten we vasthouden. We moeten wel opletten met hun bewegende wingbacks en aanvallende middenvelders dat we hen controleren. Ook als wij inzakken, moeten wij ruimte creëren daar moeten we onze drie snelle aanvoerders voor inzetten."

Nieuw fenomeen

De interviews in de rust is een nieuw idee vanuit de Verenigde Staten waar het bij meerdere sporten altijd al gedaan wordt. Eerder was er ook al eens een pilot met deze interviews in Nederland. Toen moest ook de assistent van de trainer kort de pers te woord staan. Robert Maaskant herinnert zich dat dit voor dramatische tv zorgde omdat ze niet uit hun woorden kwamen. Daarover vertelt hij in de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Summerville in de armen van Van Nistelrooij

In de tweede helft kwam Van Nistelrooij opnieuw vol in beeld toen Crysencio Summerville in de 64e minuut het Nederlands elftal op een 2-1 voorsprong schoot. De aanvaller vloog na zijn goal direct de voormalig spits van Oranje in de armen. Van Nistelrooij is op het WK voetbal één van de assistenten van bondscoach Ronald Koeman. Hij houdt zich vooral bezig met de aanvallers. Nederland speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk.

WK voetbal

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