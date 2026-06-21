Waar het Nederland tijdens het eerste WK-duel niet lukte van Japan te winnen, had Oranje zaterdag geen kind aan Zweden. Er werd met 5-1 gewonnen en dat zorgde voor feestvreugde bij het naar Amerika afgereisde koningspaar. Op sociale media gaan beelden rond van de dansende koning Willem-Alexander en koningin Maxima na de ruime zege.

Het eerste duel van Oranje in de poulefase tegen Japan werd door het koningspaar thuis in Nederland gekeken samen met de keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij waren naar Nederland afgereisd voor een staatsbezoek en zagen vanaf de televisie hoe beide teams elkaar in evenwicht hielden (2-2).

Het koningspaar en prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, kozen vervolgens het goede moment uit om naar Amerika af te reizen. Ze waren aanwezig bij de duels tussen Nederland en Zweden en Curaçao en Ecuador. Daar kregen zij te zien hoe Nederland een ruime zege boekte op het Scandinavische land en hoe The Blue Wave een historisch punt overhield aan het duel met Ecuador.

Dansen op bekend nummer

De stemming na de winst van Oranje was dan ook opperbest onder het publiek. Op TikTok is te zien hoe het feestnummer Links Rechts van Snollebollekes wordt afgespeeld in het stadion. Het koningspaar bedenkt zich geen moment en danst vrolijk mee op het inmiddels bekende deuntje. Ook prinses Ariane kent het nummer en laat haar moves zien.

Na het duel tussen Nederland en Zweden kregen de leden van het koninklijk huis een veel minder doelpuntrijk duel te zien tussen Curaçao en Ecuador. Doelman Eloy Room kroonde zich tot held van de wedstrijd met meerdere belangrijke reddingen. De stand bleef 0-0. Dankzij het historische gelijkspel van Curaçao was er opnieuw volop feestvreugde.

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