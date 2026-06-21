De aanwezigheid van de koninklijke familie bij het WK-duel tussen Nederland en Zweden is zaterdagavond niet onopgemerkt voorbijgegaan aan het Nederlandse voetbalpubliek. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane werden namelijk meermaals prominent in beeld gebracht.

Vooral het enthousiasme van het koningspaar viel op. Na afloop van het volkslied applaudisseerden Willem-Alexander en Máxima zichtbaar mee met de Nederlandse supporters. In de WK-voetbalpodcast van Sportnieuws.nl besprak Robert Maaskant hun aanwezigheid.

Grap over Máxima

Maaskant kon het niet laten om te grappen richting koningin Máxima. "Ik vind het mooi dat Willem-Alexander er gewoon is. Over Máxima heb ik natuurlijk wel mijn twijfels, want die gaat toch voor Argentinië juichen als het spannend wordt", grapt Maaskant, over de koningin van Nederland die vanwege haar Argentijnse afkomst vaker onderwerp is van grappen tijdens internationale voetbaltoernooien.

Gesprekken met Infantino

Op de tribune zat het koningspaar naast FIFA-baas Gianni Infantino, een van de meest besproken personen binnen de internationale voetbalwereld. Regelmatig werden beelden getoond waarop Willem-Alexander en Infantione samen in gesprek waren.

Dat zorgde voor een hilarische opmerking van Sportnieuws.nl-analist Ralf Seuntjens. "Ik had het wel mooi gevonden als Willem-Alexander en Infantino de hele tijd met hun hand voor de mond zouden praten en dan een rode kaart zouden krijgen", grapte Seuntjens, die daarmee doelde op de nieuwe spelregel dat spelers niet meer met hun hand voor de mond mogen praten.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Ralf Seuntjens en Robert Maaskant de euforie na de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Er wordt een dikke pluim gegeven aan Ronald Koeman voor zijn gedurfde keuzes in de opstelling.

Brian Brobbey is de gevierde man bij Oranje, maar Robert Maaskant voorziet nog altijd een rol voor Memphis Depay in de volgende wedstrijd tegen Tunesië. Ook wordt Cody Gakpo van advies voorzien en bespreken ze de komst van het koningshuis bij de wedstrijd. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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