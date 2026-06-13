Joey Veerman zorgde zaterdag voor ophef met een grote advertentie in de krant. Hij werd door bondscoach Ronald Koeman niet geselecteerd voor het WK en dat leidde tot veel discussie. Een bekende Nederlandse zangeres lijkt in ieder geval aan de kant van de PSV'er te staan.

Koeman en Veerman liggen elkaar niet en dat werd in aanloop naar het WK pijnlijk duidelijk. Het was voor de bondscoach geen optie om de middenvelder mee te nemen naar het toernooi in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. De 27-jarige kende bij PSV wel een uitstekend seizoen met 8 goals en 15 assists.

De reden volgens Koeman was dat de Volendammer volgens hem niet over het juiste karakter beschikt. Daar speelde Veerman op in met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. De voetballer poseert met een oranje bal en op de foto staat de tekst: 'Denim with true character'. Oftewel: spijkerstof met écht karakter.

Steun van Monique Smit

Hij deelde het beeld ook op Instagram en krijgt daar veel bijval van zijn volgers. Er worden een hoop hartjes en vlammetjes achtergelaten in de reacties. Ook een bekende Volendamse zangeres laat van zich horen. "Heerlijke marketing", schrijft Monique Smit.

Zij steekt Veerman ook nog een hart onder de riem in een filmpje op het account van FC Afkicken. Daarin is ze te zien terwijl ze playbackt op het nummer 'Heel Nederland', terwijl ze met haar rug naar de camera gedraaid zit. Ze draagt een Oranje-tenue met de naam van de PSV'er op de rug.

WK voetbal

Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er afgetrapt in Dallas. De andere tegenstanders in de groep zijn Zweden en Tunesië.

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