Cody Gakpo en Denzel Dumfries moeten volgens de analisten van Sportnieuws.nl dé wapens van Oranje worden op het WK. In aanloop naar de eerste wedstrijd tegen Japan zijn Robert Maaskant en Ali Boussaboun lyrisch over het duo. Vooral de samenwerking tussen de aanvaller van Liverpool en de opkomende rechtsback van Oranje kan volgens hen goud waard zijn. "Ik denk zelfs dat Gakpo de topscorer aller tijden zou kunnen worden", stelt Boussaboun.

Volgens Boussaboun is Gakpo inmiddels de meest stabiele aanvaller van het Nederlands elftal, terwijl Maaskant vooral geniet van de manier waarop Dumfries telkens opduikt in de zestien. De analisten zien daarin hét recept voor succes op het WK. "Gakpo is degene die altijd wel zijn kansen creëert, doelpunten maakt en zijn assists geeft. Ik denk zelfs dat hij de topscorer aller tijden zou kunnen worden. Hij neemt nu natuurlijk ook de strafschoppen en hij is ook altijd fit. Depay scoorde ook pas later in zijn carrière héél veel", opent Boussaboun het onderwerp.

'Dumfries is de gevaarlijkste man van Oranje'

Maaskant is zichtbaar verrast door de stelligheid van zijn tafelgenoot. "Dan moet hij wel beginnen te scoren", lacht de oud-trainer. Gakpo maakte tot dusver 21 goals in 50 interlands. "Hij is heel cruciaal voor dit Oranje, maar waarmee hij vooral héel belangrijk kan worden, is de crosspass naar Dumfries. Dat is namelijk de gevaarlijkste man van Nederland. Hij komt altijd instormen en Gakpo is de beste om de bal er dan neer te leggen. Daar gaan we ongelooflijk veel lol van hebben in dit WK."

Stelling over Denzel Dumfries

De analisten kregen vervolgens ook een pittige stelling voorgeschoteld: Kan Denzel Dumfries bij Real Madrid de beste verdediger van de wereld worden? "Dat zijn héél grote woorden, maar dat zou wel kunnen hoor. Waarom niet?”, vraagt Maaskant zich af. Boussaboun gelooft daar niet in. "Ik hou van Dumfries, maar nee dat gaat hij niet worden. Hij heeft zijn tekortkomingen, maar is wel één van de beste rechtsbacks ter wereld. Vooral in het maken van doelpunten, dat kan hij écht ongelooflijk goed. Dat is een unieke kwaliteit."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie bij het duel van de Verenigde Staten. Ook een opvallende uitspraak van de burgemeester van New York zorgt voor discussie: volgens hem strandt Nederland vroeg, terwijl Marokko ver komt.

Daarnaast wordt vooruitgeblikt op Marokko - Brazilië en komen de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje aan bod. Dat en meer hoor je vanaf 7.30 uur in je favoriete podcastapp.

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