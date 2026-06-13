Joey Veerman heeft op sprekende wijze van zich laten horen, zonder een woord te zeggen. Een van de smaakmakers van landskampioen PSV staat paginagroot in een advertentie in De Telegraaf. Alles wijst op een sneer richting bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal, dat zich opmaakt voor de eerste WK-wedstrijd tegen Japan.

Koeman en Veerman liggen elkaar niet en dat werd in aanloop naar het WK pijnlijk duidelijk. Hij stond niet eens op de voorlopige lijst van maximaal 55 spelers die kans maakten op het WK. De 27-jarige middenvelder kende bij PSV wel een uitstekend seizoen met 8 goals en 15 assists. De reden volgens de bondscoach was dat Veerman volgens hem niet over het juiste karakter beschikt.

Veerman reageerde daar vervolgens verbolgen over. Hij stelde klaar te zijn met de openlijke kritiek op zijn persoon van de bondscoach. Zolang Koeman de leiding heeft over Oranje, zal Veerman niet opgeroepen worden, zo lijkt wel duidelijk. Daarom kan de advertentie die Veerman zaterdag 13 juni paginagroot in De Telegraaf liet zetten, niet gezien worden als zomaar een reclame. Zeker niet vanwege de manier waarop de advertentie is opgemaakt.

Sprekende advertentie

Voor kledingmerk G-Star staat hij bij het water met een oranje bal tussen zijn benen, waar 'Holland' op staat. De slogan, die midden over zijn lijf loopt, is zo mogelijk een nog duidelijkere sneer: 'Denim with true character'. Dat betekent vrij vertaald: spijkerstof met écht karakter, verwijzend naar de uitspraken van Koeman over zijn karakter.

De advertentie is perfect getimed, zo vlak voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje op het WK tegen Japan. De aftrap is namelijk op zondag 14 juni. Veerman zet met zijn advertentie volgens De Telegraaf 'de boel op scherp bij Koeman'.

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