Een fors probleem voor Ghana. Eén van hun belangrijkste spelers mist de openingswedstrijd van het WK tegen Panama in Toronto. Het beroep van Partey werd door een Canadese rechtbank van tafel geveegd.

Het is middenvelder Thomas Partey die donderdagnacht (Nederlandse tijd) ontbreekt bij Ghana tijdens het eerste WK-duel tegen Panama. De middenvelder van Villarreal mag Canada namelijk niet in vanwege problemen met zijn visum.

Ghana trapt het WK 2026 af in Toronto, maar moet dat doen zonder een van de bekendste spelers van de selectie. Volgens The Athletic heeft de Canadese overheid de visumaanvraag van Partey afgewezen. De middenvelder kan wel spelen in de VS, waar Ghana de overige twee groepsduels afwerkt.

Berucht verleden Thomas Partey

"De FIFA bevestigt dat speler Thomas Partey niet vanuit het basiskamp van het Ghanese team in Boston naar Canada zal kunnen reizen voor de eerste wedstrijd tegen Panama, aangezien zijn visumaanvraag door de Canadese overheid is afgewezen", liet de wereldvoetbalbond in een reactie weten.

De 33-jarige Ghanees kreeg geen visum omdat hij vorige zomer is aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en een aanranding. Partey bepleitte in september vorig jaar zijn onschuld voor een rechtbank in Londen. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen april 2021 en 2022. De voormalig speler van Arsenal werd op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn proces, dat gepland staat voor november van dit jaar. Inmiddels is hij verkast naar Villarreal in Spanje.

WK 2026

Ghana zit verder in een poule met Engeland en Kroatië. Die landen treffen ze op 23 en 27 juni. In 2010 kwamen The Black Stars tot de kwartfinales, hun beste prestatie tot nu toe. Daarin was Uruguay te sterk.

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