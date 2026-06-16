De spelers van het Nederlands elftal kregen maandag na de training alle tijd om hun geliefden in de armen te sluiten. Bondscoach Ronald Koeman liet de gezinnen van de internationals een dag na de eerste WK-wedstrijd met Japan (2-2) zelfs toe op het trainingsveld. Aanvoerder Virgil van Dijk moest flink aan de bak.

Spits Donyell Malen zag een van zijn kinderen scoren en vierde dat uitgebreid met de kleine jongen. Middenvelder Frenkie de Jong speelde een spelletje met zijn twee kinderen en zijn vrouw Mikky Kiemeney. Hun tweejarige zoontje Miles, spelend in een Oranje-shirt met nummer 21 en 'papa', schoot met een klein balletje op het doel. Zijn moeder, zelf in het verleden een goede hockeyster, speelde voor keepster.

Ook de kinderen van onder verdediger Nathan Aké, vleugelaanvaller Noa Lang en rechtsback Denzel Dumfries waren van de partij in Dallas. Die laatste staat op het punt om van Inter over te stappen naar Real Madrid.

Kinderen Virgil van Dijk

Van Dijk heeft samen met zijn vrouw Rike Nooitgedagt vier kinderen. Drie dochters en een zoontje. Die zetten hun vader flink aan het werk. Met zijn twee oudste dochters trok de verdediger van Oranje een aantal sprintjes over het veld. Met name de elfjarige Nila had het tempo er goed inzitten en de trots lachende Van Dijk moest dan ook aardig aanzetten.

i Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in duel met dochter Nila.

Atletiektalent Nila van Dijk

"Je kunt je afvragen of de vaders dit sprintje over twee jaar nog wel kunnen winnen van hun dochters", sprak NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg bij de beelden van de sprintjes. Van Dijk is 34 jaar en volgend maand jarig. Over het vervolg van interlandloopbaan na dit WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft hij zich nog niet uitgesproken.

De Nederlandse spits Kaj Sierhuis zag de beelden en was onder de indruk: "Daar zit wel wat atletiektalent in. Die oudste dochter van Van Dijk, die heeft wel een aardige looptechniek."

i Dochters Nila en Jadi voeren de druk op vader Virgil van Dijk op. © Pro Shots

Rike Nooitgedagt

Van Dijk is al jaren samen met Rike Nooitgedagt. De twee leerden elkaar kennen in Breda en trouwden in 2017. Daarvoor volgde Nooitgedacht haar partner onder meer naar Groningen, Glasgow en Southampton. In 2018 stapte Van Dijk over naar Liverpool, de club waar hij nog altijd voor speelt.

Uitspraken Virgil van Dijk

Van Dijk is aanvoerder van Oranje én zijn club Liverpool en is zo een van de bekendste gezichten op het WK. Zijn uitspraken hebben extra gewicht en zeker als hij zich uitlaat over een veelbesproken onderwerp, duiken ook buitenlandse media er bovenop. Zo werd de kritiek van Van Dijk op de drinkpauzes tijdens het WK voetbal groot nieuws in Duitsland.

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