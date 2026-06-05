Een opvallend moment deed zich voor tijdens het oefenduel tussen Frankrijk en Ivoorkust (1-2). De Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié deelde een forse bodycheck uit, maar deed dat bij de scheidsrechter.

Het moment vond plaats in de blessuretijd van de eerste helft. Frankrijk stond 1-0 voor na een doelpunt van Rayan Cherki als de bal zich op het middenveld bevindt. Kessié, speler van het Saudische Al Ahli, wil zich vrijspelen en wil daarvoor een fysiek duel aangaan. Dat doet hij echter niet bij een tegenstander, maar bij de Oostenrijkse scheidsrechter Sebastian Gishamer. De arbiter leek daardoor flink van slag.

De wedstrijd moest zelfs kort stilgelegd worden, zodat er een medisch team kon komen om Gishamer weer op te lappen. Er was zelfs angst dat de Oostenrijker de wedstrijd niet voort kon zetten, maar dat lukte uiteindelijk wel. Online is er veel te doen om de consequenties rondom de bodycheck. Kessié kreeg geen kaart voor zijn actie, maar veel fans vonden dat hij minimaal geel of zelfs rood had moeten krijgen voor de duw aan de scheidsrechter.

Ongoing France vs Ivory Coast friendly. Kessié body-checked the referee thinking he was an opponent and sent his teeth into orbit. Lol 😂



Referee could be substituted. pic.twitter.com/dMJA2O3o3P — Ojora Babatunde (@ojbsports) June 4, 2026

Valse start voor Frankrijk

Het duel tussen de Fransen en Ivoorkust betekende wel een valse start voor de ploeg van Didier Deschamps. Frankrijk verloor uiteindelijk met 1-2 van Ivoorkust, waardoor de ploeg met een nederlaag op zak naar de Verenigde Staten afreist. Tijdens het WK neemt Frankrijk het op tegen Irak, Noorwegen en Senegal.

Echter was Frankrijk niet het enige land dat niet wist te winnen in de laatste wedstrijd voor de reis naar het WK. Zo speelde Spanje met 1-1 gelijk tegen Irak, groepsgenoot van Frankrijk op het WK. En ook Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip met 0-1 van Algerije.

Voor Spanje doet dat gelijkspel niks af aan de WK-kansen, althans volgens de bookmakers. De ploeg van Luis de la Fuente is nog altijd topfavoriet voor de eindzege in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Wel verloor Spanje door het gelijkspel de nummer 1 plek op de FIFA-rankings. Dat is nu Argentinië. Saillant detail: de nummer één van de FIFA-rankings wist nog nooit het WK te winnen.

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