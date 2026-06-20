De Portugese topvoetballer Diogo Jota overleed vorig jaar op tragische wijze na een auto-ongeluk. Maar volgens veel voetbalfans maakt hij nog steeds onderdeel uit van het nationale team. Na het gelijkspel van Portugal tegen Congo op het WK leidde dat zelfs tot bizarre taferelen op het Instagram-account van de overleden aanvaller.

Portugal speelde woensdag de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Congo en speelde met 2-2 gelijk. Dat resultaat leidde tot frustratie bij fans van het nationale team en van Cristiano Ronaldo. De 41-jarige aanvaller wist namelijk niet te scoren.

Het leidde tot een storm aan reacties op berichten van Portugese spelers op sociale media. 'Pass to Ronaldo', is er veelvuldig te lezen. Zelfs het Instagram-account van de overleden Jota wordt overspoeld met die woorden.

De respectloze reacties zorgen voor veel ophef online. "De wereld is gek geworden. Dit is belachelijk", schrijft iemand op Facebook over de berichten aan Jota. Bij een aantal van zijn posts is de mogelijkheid om te reageren al uitgezet. Zo ook bij de foto's van zijn huwelijk.

Eerbetoon

De wedstrijd van Portugal tegen Congo begon met een emotioneel eerbetoon aan Jota. Zijn ouders waren in het Houston Stadium aanwezig. Na de 1-0 van Joao Neves wees de kleine middenvelder naar de hemel om de goal op te dragen aan Jota. De spelers dragen ook polsbandjes met zijn naam erop.

Dodelijk ongeluk

Op 3 juli 2025 kwamen de 28-jarige aanvaller, die voor Liverpool speelde, en zijn 25-jarige broer André Silva om het leven bij een tragisch verkeersongeval op een snelweg in Spanje. Zijn broer was toentertijd ook actief als voetballer, voor de Portugese club Penafiel. Ze waren met de auto onderweg naar Engeland om Jota zich te laten melden bij Liverpool. Artsen hadden hem afgeraden te vliegen vanwege een recente operatie.

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