Het WK voetbal moet één groot feest worden, maar de weersomstandigheden in de diverse speelsteden kunnen ook roet in het eten gooien. Zeker tijdens de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika wordt het voor supporters en spelers een uitdaging om het hoofd koel te houden.

'Toeschouwers donderdag bij de eerste openingsceremonie en de eerste wedstrijd van het WK kunnen in no-time verbranden, maar ook natregenen', voorspelt de Nederlandse weerdienst Weeronline. 'Donderdag midden op de dag wordt in Mexico-Stad maar liefst zonkracht 13 gehaald en in de loop van de dag stijgt de kans op (onweers)buien.'

De zonkracht is boven het Azteka Stadion in Mexico-Stad extra hoog vanwege de hoge ligging. Omdat het meer dan 2000 meter boven zeeniveau ligt, is de lucht ijler en heeft de zon dus meer vrij spel. 'Midden op de dag wordt UV-Index 13 gehaald en dit betekent dat een onbeschermde huid binnen 10 minuten verbrandt.'

Regen en onweer

De openingsceremonie begint om 19.30 uur Nederlandse tijd, maar dan is het in Mexico midden op de dag en dus het heetst. Bij de feestelijkheden voorafgaand aan de eerste wedstrijd worden nog weinig buien verwacht, maar tijdens Mexico - Zuid-Afrika neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien enorm toe.

Verenigde Staten en Canada

Ook bij de openingsceremonies in Canada (Toronto, vrijdag) en de Verenigde Staten (Los Angeles, vrijdag) is het puffen geblazen voor alle bezoekers. In Canada is het 'drukkend warm' met zo’n 27 graden en een hoge luchtvochtigheid. De kans is aanwezig dat het tijdens de festiviteiten regent en onweert.

'In juni is het nagenoeg elke dag in Los Angeles droog en zonovergoten en komende vrijdag is dit niet anders. Midden op de dag is het 28 graden met UV-Index 10 of 11. Bij deze zonkracht verbrandt de onbeschermde huid ook binnen 10 minuten', sluit Weeronline de voorspelling af.

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