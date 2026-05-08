De prijzen van de tickets voor de WK-wedstrijden rijzen de pan uit bij het grootste en gekste WK ooit georganiseerd. De kritiek groeit bijna net zo hard als de stijgende prijzen de laatste tijd en dat heeft zelfs Donald Trump bereikt. Hij hoorde ervan en zei het niet eens te willen betalen. Dat is de slechtste reclame ooit gemaakt voor het toernooi in 'zijn' Amerika. Want als hij ze al niet eens koopt, wie kan dat dan wel?

De FIFA werkt voor het eerst met een systeem waarin de ticketprijzen variabel zijn én afgestemd op de Amerikaanse entertainmentmarkt. Alleen al door dit systeem liggen prijzen krankzinnig hoog (18.000 euro voor een finaleticket). Zo wordt het ronduit onbetaalbaar voor de 'gewone' fans om een ticket te kopen. Dat gaat nu zelfs zover dat nota bene Donald Trump er kritiek op geeft.

President niet naar het WK

De president van Amerika, die maar wat graag pronkt met dure spullen en gebouwen verbaasde zich over de prijs. Dit is hét moment dat de FIFA zich achter de oren zou moeten krabben. De president van een van de organiserende landen die felle kritiek uit op de prijzen van het toernooi, is een doodsteek voor de wereldvoetbalbond. Dat de reguliere consument klaagde, liet ze redelijk koud, omdat de ticketprijzen júíst het publiek aantrok dat Gianni Infantino graag ziet.

Maar daarmee komt hij nu lijnrecht tegenover zijn grote vriend Trump te staan. Dat wordt nog een interessant schouwspel de komende weken: gaat hij toch inbinden en de kaarten goedkoper maken, of niet? Trump wilde dat 'zijn' burgers gewoon naar de wedstrijden zouden moeten kunnen. Momenteel staan er kaarten voor de finale voor 2 miljoen op doorverkoopsites van de FIFA.

Kritiek op bedragen

Een krankzinnig bedrag, maar volgens Infantino 'marktconform'. Met dit soort uitspraken maakt hij de sport kapot en nu lijkt Trump deze te willen redden. "Ik wist niet dat de prijzen zó hoog waren. Ik zou eerlijk gezegd ook niet zo'n kaartje kopen dan", zei hij. Een WK zonder de president, dat kan natuurlijk niet. Het is te hopen dat deze twee belangrijke zinnen van Trump doordringen tot Infantino. De FIFA heeft klachten ontvangen van meerdere fans uit Europa, ook een welvarend werelddeel. Dat zou genoeg moeten zeggen.

Anders krijgen we straks een WK te zien zonder de normale Oranjesupporter, zonder de bloedfanatieke Marokkaanse fans of zonder de vrolijke supportersgroepen uit Zuid-Amerikaanse landen. Dan is het WK straks doordrengt van zakelijke lui, influencers en filmsterren. Terwijl de vereniging van echte fans de kracht van het WK is en de saamhorigheid brengt die FIFA en Trump zo graag willen etaleren.

