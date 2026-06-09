Vraag een expert wat de zwakste linie is van het Nederlands elftal en dan wordt gewezen naar de aanval. Bovendien zit Oranje-bondscoach Ronald Koeman met de vraag: Memphis Depay of Donyell Malen in de basis als centrumspits? Na de friendly tegen Oezbekistan vertelde Koeman meer over zijn afwegingen.

Ronald Koeman schat de kans niet hoog in dat Memphis Depay zondag met het Nederlands elftal aan de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan begint. "Ik heb met hem gesproken en ik vind hem niet voor de volle 100 procent fit", zei de bondscoach na een moeizaam gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan (2-1) in New York.

"Hij speelt zo met de reserves mee en we hebben nog een aantal trainingen. Ik sluit niets uit, maar het wordt kort dag, ja."

Blessure

Depay stond lang aan de kant met een dijbeenblessure en maakte pas onlangs zijn rentree voor Corinthians. Hij speelde 75 minuten mee in twee duels voor de Braziliaanse ploeg en mocht woensdag in de tweede helft invallen tegen Algerije. Depay is met 55 doelpunten in 109 duels topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Hij begon ook niet fit aan het laatste WK en EK in Qatar en Duitsland.

Koeman kan een fitte Depay goed gebruiken op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij zag zijn ploeg in de oefenduels met Algerije (0-1) en Oezbekistan veel kansen missen. Donyell Malen, de vervanger van Depay, had zijn vizier ook niet op scherp staan. "Maar laten we dat nu niet te groot maken", zei de bondscoach. "Donyell heeft laten zien dat hij kan scoren", verwees hij naar veertien doelpunten van de spits voor AS Roma na de winterstop.

Crysencio Summerville

Koeman is redelijk tevreden over de manier waarop Crysencio Summerville in de oefenduels met Algerije en Oezbekistan heeft gespeeld. "Ik vond hem ook vandaag weer goed in de eerste helft en een beetje slordig na rust. Maar hij is snel en heeft dreiging. Hij speelt goed samen met Denzel Dumfries, die er nog een beetje moet inkomen. Maar dat komt vast goed."

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