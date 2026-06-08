Een ongelukkig moment heeft Guus Til een rode prent opgeleverd bij Nederland tegen Oezbekistan. De speler van PSV maakte hands. De VAR riep de scheids op om de beelden nader te bekijken. Daarna werd besloten dat Til over de schreef ging: hij moest het veld verlaten. De rode prent lijkt geen gevolgen te hebben voor het WK: Til mag in de eerste wedstrijd spelen.

Het gebeurde in de slotfase bij de vriendschappelijke wedstrijd in New York. Nederland stond op dat moment voor met 1-0. Oezbekistan kreeg geen penalty, wel een vrije trap, die niks opleverde. Uiteindelijk won Nederland met 2-1, dankzij twee penalty's die er door Cody Gakpo (Liverpool) in werden gemikt.

VAR

Til kreeg de bal vlak voor tijd tot twee keer toe op zijn arm. Hij raakte de bal eerst met zijn rechterarm en daarna met zijn linker. Bij het tweede contact leek hij in het strafschopgebied te staan en dus werd er gevreesd voor een Oezbeekse penalty toen de VAR ingreep. De scheidsrechter liep naar het scherm, maar kwam daarna tot een opvallende uitkomst.

De handsbal zou buiten het strafschopgebied zijn geweest en dus kreeg Oezbekistan een vrije trap. Voor Til had de arbiter echter en vervelende verrassing in petto. De PSV'er kreeg tot ieders verbazing namelijk een rode kaart. Mogelijk wordt hij daardoor ook geschorst voor het WK, maar dat is niet zeker.

Geen schorsing

Captain Virgil van Dijk wist niet of de rode kaart gevolgen zou hebben voor Til op het WK. ESPN meldt dat iedereen opgelucht kan ademhalen. "De middenvelder is gewoon beschikbaar voor duel met Japan", meldt de zender.

Dramadag voor Nederland

Maandag was geen gelukkige dag voor Oranje, dat zich voorbereidt op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Al voor de aftrap werd bekend dat verdediger Jurriën Timber van Arsenal het trainingskamp moet verlaten. De verdediger heeft te veel last van een liesblessure. Lutsharel Geertruida is als zijn vervanger opgeroepen.

Tijdens de match ging het mis met doelman Bart Verbruggen. Hij viel geblesseerd uit tijdens het duel met de Oezbeken in New York. De doelman kwam in botsing met verdediger Abdukodir Khusanov van Manchester City. Hij speelde vervolgens nog even verder, maar liet zich vervangen door Mark Flekken. Het is nog niet bekend hoe ernstig de blessure van Verbruggen is. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan in Dallas.

Oezbekistan

Nederland sprankelde niet zes dagen voor het eerste WK-duel. De ploeg van Koeman gaf ook geen kans weg tegen de ploeg van bondscoach Fabio Cannavaro. Nederland bleef ook kansen missen na rust. Gakpo schoot over en Summerville verzuimde te scoren.

Koeman wisselde Malen voor Brian Brobbey, die snel scoorde, maar buitenspel stond. Guus Til kwam in het veld voor Frenkie de Jong en kreeg een rode kaart voor een handsbal. Vervolgens benutte Gakpo opnieuw een strafschop na een overtreding van Rustamjon Ashurmatov op Van Hecke.

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