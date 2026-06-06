Het liefdesleven van de nog altijd pas 18-jarige Lamine Yamal blijft vaak niet onbesproken. De sterspeler van FC Barcelona en het Spaanse nationale team is inmiddels gelukkig met de drie jaar oudere Inés García. Er is kritiek ontstaan op de relatie, maar die wimpelt de influencer van haar af.

Yamal miste het slotstuk van het seizoen met Barcelona door een hamstringblessure. De Spanjaard besloot op vakantie te gaan naar Griekenland en werd daar voor het eerst gespot met García. Nadat Barça kampioen was geworden, volgde nog een feestje met de hele selectie. Daar maakten Yamal en de influencer hun relatie wereldkundig.

Kritiek op relatie Lamine Yamal

Online ontstond veel kritiek op de liefdesrelatie. Er werd beweerd dat García bewust een langdurige relatie had verbroken om met Yamal te zijn. Die beschuldigingen zijn ongegrond, beweert de Spaanse tegenover El Periodico. Ze verdedigde haar privéleven en carrière, en stelde ze dat ze momenteel "erg gelukkig en heel kalm" is, ondanks de golf van kritiek.

Ze sprak ook speculaties tegen dat ze bij de 18-jarige voetballer is voor roem of geld, en maakte duidelijk dat ze al haar eigen platform aan het opbouwen was voordat hun relatie openbaar werd. Ze merkte op dat hoewel ze bepaalde aspecten van haar leven privé probeert te houden, de intense publieke belangstelling voor Yamal dat moeilijk maakt. Wel wil ze doorgaan met haar werk als influencer.

Yamal maakt zich op voor WK-debuut

Voor Lamine Yamal breken spannende weken aan. De Europees kampioen van 2024 maakt zijn langverwachte debuut op een WK. Het is de vraag of hij het begin van het toernooi meemaakt gezien zijn blessuregeschiedenis. Spanje opent op 15 juni tegen Kaapverdië. Verder volgens nog groepsduels met Saoedi-Arabië (21 juni) en Uruguay (27 juni).

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