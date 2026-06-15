Rugnummers zijn maar iets banaals, maar op het grootste podium ontstaat er nog weleens discussie over. Zo ook bij Spanje, dat één van de favorieten is op het WK voetbal. Het draaide bij de aanwijzing vooral om sterspeler Lamine Yamal van FC Barcelona. De jongeling heeft al de status van wereldster, maar dat komt niet tot uitdrukking in zijn rugnummer bij de nationale ploeg.

Er ontstond een discussie over wie het 'tien'-shirt in het Spaanse nationale team zou moeten dragen. De vraag was of Lamine Yamal het verdiende boven Dani Olmo, de huidige eigenaar van dat nummer. Velen dachten dat Yamal het nummer van zijn teamgenoot van Barcelona zou overnemen, maar dat gebeurde niet. Olmo sprak zich vervolgens uit over de discussie.

Nummer 19 van Spanje

Dani Olmo drukte speculaties over mogelijke spanningen binnen het Spaanse team de kop in. Dit gebeurde na de bekendmaking van de rugnummers voor het WK 2026. Ondanks zijn razendsnelle opkomst tot wereldster, zal Lamine Yamal deze zomer in Noord-Amerika niet het iconische nummer 10-shirt dragen, maar vasthouden aan nummer 19.

Olmo was er snel bij om te verduidelijken dat de beslissing zonder interne conflicten is genomen. Hij benadrukte dat de hiërarchie in de kleedkamer harmonieus blijft. “Er zijn geen problemen achter gesloten deuren, geen gedoe over het dragen van nummer 10. Dat zijn slechts geruchten die van buitenaf de ronde doen", aldus Olmo op een persconferentie.

Olmo koos nummer 10 uit bijgeloof

Voor Olmo was de beslissing om nummer 10 te behouden puur een kwestie van bijgeloof en persoonlijke voorkeur. De spelmaker was belangrijk op het EK 2024, toen Spanje de titel won. “Het is het nummer dat ik eerder droeg, waarmee we het EK wonnen. Het is een nummer dat ik graag draag, dus waarom zou ik het veranderen als alles goed gaat?”, sprak Olmo.

Hoewel Yamal's keuze om bij nummer 19 te blijven een belangrijk gespreksonderwerp was, is hij niet de enige speler met een verrassend rugnummer. Spanje heeft een lijst bevestigd die voor opschudding zorgde op sociale media, vooral vanwege het nieuws dat middenvelder Gavi het iconische nummer 9-shirt heeft gekregen. David Raya lijkt met rugnummer 1 aangewezen te zijn als eerste keeper van de ploeg.

Rugnummers Spanje

1: David Raya

2: Marc Pubill

3: Alejandro Grimaldo

4: Eric García

5: Marcos Llorente

6: Mikel Merino

7: Ferran Torres

8: Fabián Ruiz

9: Gavi

10: Dani Olmo

11: Yeremy Pino

12: Pedro Porro

13: Joan García

14: Aymeric Laporte

15: Álex Baena

16: Rodri

17: Nico Williams

18: Martín Zubimendi

19: Lamine Yamal

20: Pedri

21: Mikel Oyarzabal

22: Pau Cubarsí

23: Unai Simón

24: Marc Cucurella

25: Víctor Muñoz

26: Borja Iglesias.

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