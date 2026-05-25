Lionel Messi is in de competitiewedstrijd van Inter Miami tegen Philadelphia Union vroegtijdig naar de kant gegaan. De 38-jarige Argentijnse spelmaker werd in minuut 73 gewisseld en dat baarde natuurlijk direct zorgen richting het aankomende WK.

Na het nemen van een vrije trap greep Messi naar de achterkant van zijn dijbeen. Trainer Guillermo Hoyos zei dat de wissel uit voorzorg was. "Hij was moe, het veld was zwaar en bij twijfel is de standaardprocedure altijd om geen risico's te nemen", aldus Hoyos.

Messi maakt deel uit van de WK-voorselectie van Argentinië, die uit 55 spelers bestaat. Bondscoach Lionel Scaloni moet zijn definitieve groep van 26 man uiterlijk 1 juni bekendmaken. Messi kan, net als de Portugees Cristiano Ronaldo, voor de zesde keer meedoen aan het WK. Argentinië verdedigt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico de wereldtitel.

Vals alarm

Media uit de Verenigde Staten en Argentinië melden inmiddels dat het vals alarm was rondom Messi. De superster van het Argentijnse voetbal was enkel wat vermoeid en wilde inderdaad geen risico's nemen met het WK dat eraan zit te komen. Messi speelt zelf alweer drie jaar voor het Inter Miami in de Major League Soccer. Onlangs verlengde hij zijn contract daar tot het eind van 2028, wat inhoudt dat de dribbelaar nog tot minimaal zijn 40e door wil gaan met voetballen.

Argentinië neemt het tijdens het WK voetbal op tegen Algerije, Oostenrijk en Jordanië in Groep J. Laatstgenoemd land is op er voor het eerst bij op het hoogste wereldpodium. Messi zal wel moeten reizen voor de wedstrijden, want de groepsduels van Argentinië worden niet in de buurt van Miami gespeeld. De ploeg van Scaloni speelt twee keer in Arlington en een keer in Kansas City. Daarna volgen er knock-outwedstrijden als de Argentijnen bij de eerste twee zitten. Een derde plek is waarschijnlijk ook al goed genoeg als er één keer wordt gewonnen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover