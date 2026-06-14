Kansas City werd zondag getroffen door een tornado. De Amerikaanse stad is de vaste verblijfplaats van Oranje tijdens het WK, al verblijft de selectie momenteel in Dallas voor de eerste wedstrijd tegen Japan. Ook de Engelse ploeg heeft haar trainingskamp in Kansas City en werd zaterdag direct geconfronteerd met het noodweer.

De selectie van bondscoach Thomas Tuchel had nog getraind onder de stralende zon, maar tegen de avond kwam er een noodwaarschuwing binnen. "Zoek beschutting in een stevig gebouw, uit de buurt van ramen. Rondvliegend puin kan dodelijk zijn voor mensen die geen beschutting zoeken", luidde de boodschap. De Engelsen zochten hun toevlucht in het hotel bij het trainingskamp.

Veelbewogen trainingsweek

Het is niet de eerste tegenslag voor de Engelsen in Kansas City. Nog voor de eerste training werden voetbalschoenen, ballen, gesigneerde shirts en zelfs twee leeuwenknuffels en een Lego-set gestolen uit een voertuig van de Engelsen. De politie van Kansas City pakte twee mogelijke verdachten op. Het hotel en trainingsveld bleven zondag gespaard van de ergste schade door de tornado.

Desondanks verwacht Engeland gewoon te kunnen trainen en zich voor te bereiden op het WK. Voor de Engelsen, een van de favorieten voor de eindzege, staat woensdag de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië in Arlington op het programma. Na Kroatië volgen in Groep L nog confrontaties met Ghana en Panama.

WK gaat beginnen voor Oranje

Nederland ontsnapte vooralsnog aan de problemen. De selectie vloog zaterdag al door naar Dallas, waar Oranje zondagavond het WK opent tegen Japan. Na afloop van het duel keert de selectie van bondscoach Ronald Koeman terug naar het basiskamp in Kansas, voordat het voor het tweede groepsduel tegen Zweden afreist naar Houston. De laatste wedstrijd in de poule tegen Tunesië speelt Nederland wél in Kansas. De tornado van zondag is wat dat betreft een welgemeende waarschuwing voor wat komen kan. Waar andere stadions een dak en airco hebben, is dat in Kansas niet het geval.

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