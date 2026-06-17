Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in de tweede poulewedstrijd op het WK op tegen Zweden. In Houston kan de ploeg van Ronald Koeman een grote stap zetten richting de knock-outfase van het toernooi. Voor Cody Gakpo wordt het bovendien een bijzonder weerzien met zijn clubgenoot Alexander Isak. De aanvaller van Oranje heeft zijn teamgenoten alvast gewaarschuwd voor de gevaarlijke Zweedse spits.

Enkele dagen voor de tweede poulewedstrijd op het WK voetbal tegen Zweden stond Cody Gakpo een volle perszaal te woord. De aanvaller van Oranje blikte alvast vooruit op het belangrijke duel met de Scandinaviërs. Na het gelijkspel tegen Japan heeft Nederland een goed resultaat nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. Dat erkent ook Gakpo: "We gaan die wedstrijd in om te winnen, we hebben daar ook gewoon de kwaliteiten voor."

Weerzien met ploeggenoot

Voor Cody Gakpo wordt de wedstrijd tegen Zweden een weerzien met zijn ploeggenoot Aleksander Isak. De Zweedse spits kende een seizoen met veel tegenslagen bij Liverpool, maar maakte in de eerste poulewedstrijd voor Zweden tegen Tunesië een ijzersterke indruk met twee assists en een doelpunt, zag ook Cody Gakpo: "Ik ben blij voor hem dat hij weer helemaal fit is en hij is erg goed gestart aan het toernooi. We moeten zeker voor hem opletten."

Of Alexander Isak op tijd fit is voor het treffen met Nederland blijft nog even een vraagteken. "Isak traint individueel omdat hij nog even moet herstellen van onze eerste wedstrijd op het WK", vertelde perschef Petra Thorén van Zweden aan verslaggevers uit haar geboorteland. "Hij heeft nog drie dagen tot de wedstrijd tegen Nederland, dus er is nog tijd voor een individueel programma."

Heeft Gakpo zijn teamgenoten dan al tips gegeven voor het afstoppen van de Zweedse spits? Dat vraagt het aanwezige Zweedse journaille zich af tijdens de persconferentie. Daar wil de aanvaller echter weinig over loslaten. "Ik ga daar niks over zeggen, want dan kunnen jullie het weer fijn doorspelen", antwoordt Gakpo lachend.

Nederland - Zweden

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in Houston op tegen Zweden. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

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