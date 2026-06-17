De spelers van het Nederlands elftal werken al maanden toe naar het WK voetbal. Ook hun dierbaren leven mee. Veel vrouwen en vriendinnen van de voetballers reisden naar de Verenigde Staten voor het eerste groepsduel. Samen hebben ze veel plezier.

De selectie van Ronald Koeman zit momenteel in een Oranje-bubbel. Gelukkig kunnen veel spelersvrouwen het goed met elkaar vinden. Ze duiken regelmatig op bij elkaar op sociale media en lijken het erg leuk te hebben in de Verenigde Staten.

Zo maakten Kaylee Aké, de vrouw van Nathan Aké, een TikTok-video met Noa van der Bij, de vriendin van Cody Gakpo. Zij bezochten samen de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Japan in Dallas. "Hoi, zullen we naar de wedstrijd gaan", begint Aké het filmpje. "Tuurlijk, waar?", antwoordt Van der Bij schouderophalend.

Er volgen nog een aantal beelden van de twee, totdat ze uiteindelijk in het stadion in Dallas zijn. Daar steunden ze hun partners. Gakpo kreeg in de eerste wedstrijd een basisplaats. Aké viel in de 80e minuut in. Kaylee legt haar man ook nog even in actie vast op camera.

Familiedag

Na het eerste duel, waarin Nederland 2-2 gelijk speelde, werden de voetballers herenigd met hun gezin. Er werd een familiedag georganiseerd, waarbij de vrouwen en kinderen op het trainingsveld kwamen. Voor Gakpo was dat een bijzonder moment. “Het lijkt erop dat iedereen echt een familiemens is. Dan zijn het deze dagen die je weer wat extra energie geven", zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Daarbij zorgt het volgens Gakpo ook voor een extra moment van steun. “Ik denk dat mijn familie ook heel erg kan meeleven met ons allemaal en met wat we doen. Ze ondersteunen ons. Ik denk dat het belangrijk is om hen te zien en met hen te zijn, om van elkaar te genieten want daar krijg je ook gewoon weer energie van.”

De aanvaller en Van der Bij zijn momenteel in verwachting van een tweede kind. Ze hebben samen al een zoon: Samuël Seth. “Het is een godsgeschenk. Dan zijn toch wel weer de mooie dingen, dat is prachtig.”

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