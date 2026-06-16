Groot onbegrip bij Frankrijk op het WK. De absolute topfavoriet voor de wereldtitel dacht aan een penalty, alleen daar ging de scheidsrechter niet in mee. Die werd naar het VAR-scherm geroepen en besliste anders. Zelfs de commentator van de NOS zat mis.

Frankrijk kwam moeizaam op gang in het duel met Senegal. Voor rust was de topploeg met Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Michael Olisé in de gelederen behoorlijk slordig. Na rust kwam de voetbalmachine op gang. Vlak voor het uur dacht sterspeler Mbappé aan een penalty na een wilde tackle van Sadio Mané.

Commentator NOS blundert bij penaltymoment Frankrijk

De Australische Alireza Faghani gaf in eerste instantie een corner. Daarna kwam de videoscheids op de lijn. Zij hadden kennelijk iets gezien wat niet door de beugel kon. Dus werd Faghani naar het scherm geroepen. Daar kwam hij tot het oordeel dat het geen corner was, maar een achterbal. De scheids wees naar het vijfmetergebied.

Daarmee fopte hij niet alleen de Franse ploeg, ook de commentator zat er naast. "Het oordeel luidt: het is een strafschop", waren de woorden van Philip Kooke. Die had echter niet gehoord wat de scheidsrechter zei. "De aanvaller initieerde het contact", riep Faghani door de microfoon. "Hij raakt hem dus niét. Hij raakt hem niet. De scheidsrechter heeft het toch goed gezien."

Alsnog goal van Kylian Mbappé

Even later viel alsnog de openingsgoal van Mbappé. De watervlugge aanvaller werd prachtig weggestoken door Olisé en rondde af onder het lichaam van Senegal-keeper Édouard Mendy. Het was alweer zijn 57e interlandgoal voor Frankrijk. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Olivier Giroud. Verder was het de dertiende goal van Mbappé op een WK.

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