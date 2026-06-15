Het weer blijft een verhit gespreksonderwerp rondom het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ook bij Portugal. De voorbereidingen van Cristiano Ronaldo en co op hun eerste WK-duel leidde zelfs tot een binnenlands relletje.

De Portugese ploeg is in voorbereiding op de wedstrijd tegen Congo neergestreken op een trainingscomplex in Palm Beach Gardens (Florida). Het viel Portugese media op dat de internationals vaak op het plaatselijke strand te zien waren. Dat leidde tot verwijten als dat het meer lijkt alsof ze vakantie vieren dan dat de selectie zich serieus voorbereidt op hun aanstaande tegenstander.

Strand

Middenvelder Matheus Nunes voelde zich gedwongen te reageren op kritiek van Portugese media dat de spelers opvallend veel gebruik zouden maken van de strandfaciliteiten. Nunes zei dat de Portugese ploeg veel tijd doorbrengt op het strand om te wennen aan de warmte.

"Veel op het strand zijn is bewust onderdeel van onze voorbereiding", zei Nunes bij een persmoment. "We gaan 's ochtends naar het strand om te wennen aan het klimaat. Dat lijkt me volkomen normaal. Ik heb bijvoorbeeld het hele jaar in Manchester gevoetbald en daar is weinig zon. Een enorm verschil met de omstandigheden hier. De indruk mag niet bestaan dat wij meer tijd op het strand doorbrengen dan met trainen. Zoals ik zei: 's ochtends gaan we naar het strand en 's middags doen we onze normale trainingen", aldus de speler van Manchester City.

Houston

In Houston, waar Portugal tegen Congo speelt, wordt het woensdag maximaal 32 graden. De luchtvochtigheid is dan naar verwachting 73 procent, ook is er kans op onweer.

Naast Congo treffen de Portugezen in de groepsfase Oezbekistan en Colombia. Cristiano Ronaldo hoopt met zijn land de titel te pakken en zo zijn laatste ontbrekende grote prijs aan zijn palmares toe te voegen. De Portugese selectie staat nog dagelijks stil bij het plotse overlijden van Diogo Jota en komt tijdens het eindtoernooi met een mooi eerbetoon.

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