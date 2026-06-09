Alle landen die op het WK voetbal gesponsord worden door Adidas, krijgen de beschikking over foefjes om de extreme hitte in sommige speelsteden tegen te gaan. Vlak voor het WK heeft het grote (sport)kledingmerk speciale jassen en overschoenen gepresenteerd die spelers van onder meer Curaçao en Argentinië helpen.

Honderden voetballers zullen op het WK moeten presteren op topniveau in omstandigheden die zich daar moeilijk voor lenen. In sommige stadions stijgt het kwik tot boven de dertig graden en zal de zon branden op de hoofden van de zwetende spelers. Adidas denkt met het speciaal ontworpen 'Climacool-systeem' die spelers een handje te kunnen helpen in hun herstel.

Verkoelende kleding

Spelers kunnen voor, tijdens (op de bank bijvoorbeeld) en na de wedstrijd een koelvest, een isolerende jas en overschoenen aandoen die gaan helpen bij het reguleren en vooral afkoelen van de lichaamstemperatuur. Kijk dus niet raar op als je spelers ingepakt rond ziet lopen alsof het hartje winter is in temperaturen van dertig graden. In die speciale kleding van de sponsor zitten namelijk allemaal verkoelende elementen.

'Het koelvest, dat over het shirt van de speler wordt gedragen, bevat een speciale gel die voor gebruik wordt ingevroren. Tijdens het dragen ontdooit de gel geleidelijk, waardoor de verkoelende eigenschappen vrijkomen en zich verspreiden over het bovenlichaam, de buik en de rug. Zo helpt het vest om de lichaamstemperatuur efficiënt te verlagen', omschrijft Adidas de werking.

Jas er overheen

'Om dit effect zo lang mogelijk te behouden, wordt het vest gecombineerd met een isolerend federatiejack. Dankzij de luchtdichte constructie fungeert het jack als een beschermende laag die de koude lucht vasthoudt, waardoor de verkoelende werking bijna twee keer zo lang aanhoudt. In combinatie kunnen de vest en jas de lichaamstemperatuur met een halve graad en de huidtemperatuur met dertien graden verlagen.'

Bij het koelvest en het isolerende jack komt ook nog een overschoen die koelgel bevat. 'Een snelle en praktische oplossing tegen oververhitting en zwelling van de voeten wanneer deze direct over de voetbalschoen van een speler wordt aangetrokken. De voettemperatuur kan binnen zeven minuten met twee graden verlagen.' Dit alles zou effect hebben zonder de voet te belemmeren in de acties die uitgevoerd moeten worden.

Formule 1

De speciale kleding werd de afgelopen jaren ontwikkeld en vond zijn oorsprong in de Formule 1 om coureurs van Mercedes (George Russell en Kimi Antonelli momenteel) te helpen bij het bestrijden van extreme hitte in de cockpit. Volgens Adidas zal het Climacool-systeem aan alle 14 partners op het WK voetbal beschikbaar gesteld worden.

Curaçao, wereldkampioen Argentinië, België, Oranje-tegenstander Zweden en Japan, Duitsland, Spanje, Mexico, Colombia, Zuid-Afrika, Algerije, Peru, Saoedi-Arabië en Schotland kunnen dus allemaal het voordeeltje verwachten.

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