Curaçao werd door velen in de voetbalwereld afgeschreven voor dit WK, maar na het historische punt durft niemand meer iets slechts te zeggen over dit team. Vooral niet over de doelman die met Miami FC in de Amerikaanse tweede divisie speelt en met 15 reddingen de directe oorzaak was van het succes van zijn land. Eloy Room gaat op Instagram dan ook Kaapverdië-doelman Vozinha achterna met een aanzienlijke stijging in zijn aantal volgers.

Curaçao zorgde in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag voor een stunt door een punt over te houden aan het duel met Ecuador (0-0) . Velen hadden The Blue Wave afgeschreven, vooral na de 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Room werd de held van het veld voor Curaçao met meerdere belangrijke reddingen.

Doel hermetisch afgesloten

Room verrichtte maar liefst vijftien reddingen en liet op 37-jarige leeftijd zien dat hij een veel betere carrière had kunnen en moeten hebben. De in Nederland geboren doelman die in het verleden voor onder meer Vitesse en PSV speelde, komt momenteel uit voor de tweede divisie van Amerika.

Room incasseerde weliswaar zeven doelpunten tegen Duitsland, maar Enner Valencia, aanvaller en aanvoerder van Ecuador, zal nachtenlang van hem dromen. Zelfs vanuit perfecte scoringsposities wist hij de bal er niet in te krijgen. Room sloot zijn doel hermetisch af en zorgde voor een ongekende prestatie.

PSV betaalde 400.000 euro

Rooms carrière begon in zijn geboorteplaats Nijmegen, waarna hij verschillende jeugdopleidingen doorliep. Zijn eerste kans kreeg hij bij Vitesse. Waar hij van 2008 tot 2013 speelde, waarna hij naar Go Ahead Eagles vertrok. Daar maakte hij indruk en keerde later weer terug naar Vitesse. In 2017 kocht PSV hem voor 400.000 euro, maar bij de topclub lukte het hem niet om potten te breken.

Room speelde slechts vijf wedstrijden, waarna hij de overstap maakte naar Columbus in Amerika. Na vier jaar volgde een terugkeer naar Vitesse, maar ook daar lukte het hem niet om indruk te maken. Ook bij Cercle Brugge kwam hij met slechts twee optredens nauwelijks aan keepen toe. Sinds 1 januari 2026 speelt hij bij Miami FC.

Instagram

Voorafgaand aan het duel had Room 'slechts' enkele duizenden volgers op Instagram. Enkele uren na het duel staat de teller op 720 duizend Instagram-volgers voor de doelman. Dat aantal zou in de komende uren nog wel eens kunnen toenemen, zo leert de ervaring na het optreden van de Kaapverdiaanse doelman Vozinha (40) nadat hij Spanje in bedwang hield (0-0).

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