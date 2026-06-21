Curaçao heeft geschiedenis geschreven door een punt te pakken op het WK voetbal. In het tweede duel in de groep werd Ecuador knap op een 0-0 stand gehouden. De wedstrijd mondde uit in een waar voetbalgevecht, waar doelman Eloy Room Curaçao meermaals op de been hield.

Het was op voorhand al een bijzondere dag voor Curaçao. Ze wisten dat ze hoog bezoek zouden krijgen vanuit Nederland. Het koningshuis is in Amerika om het duel van Oranje te bezoeken in Houston, maar na de 5-1 overwinning van Oranje deden ze ook Kansas City aan om Curaçao te bekijken. De prinses en koningin kwamen in een shirtje van het eiland aan, koning Willem-Alexander met een sjaal.

Kansen voor Curaçao

Al gauw werd duidelijk dat er echt wel resultaat te behalen viel voor Curaçao. Ecuador was veruit de betere ploeg maar in de eerste helft kreeg ook de ploeg van Dick Advocaat meerdere uitgespeelde kansen. Via Jurgen Locadia en Juninho Bacuna was Curaçao meermaals dichtbij een doelpunt.

Het was wel aan doelman Eloy Room te danken dat Curaçao met een ruime achterstand de rust in zou gaan, hij keepte een geweldige wedstrijd. Na iets meer dan een uur gespeeld te hebben, kreeg Curaçao de grootste kans op een doelpunt tot dan toe. Op de rand van het zestienmetergebied kon Livano Comenencia een schot lossen, maar de keeper bracht een knappe redding.

Historie voor Curaçao

Naarmate de tijd verstreek, voelde alles en iedereen bij Curaçao dat er een punt in zat, mede dankzij een geweldig keepende Room. Advocaat wisselde in de slotfase nog wat verse krachten in om het punt over de streep te trekken. Het was werkelijk alle hens aan dek in de laatste minuten voor de goal van Curaçao, maar ze overleefden de aanvallen van Ecuador. Ook kregen ze één minuut voor tijd nog hulp van de lat.

Advocaat schrijft daarmee geschiedenis en pakt het eerste punt ooit van het eiland op een WK. De hoop op een nog grotere stunt tegen Ivoorkust is hiermee springlevend. Met dit ene punt is er zelfs nog zicht op een eventuele kwalificatie knock-outfase.

WK voetbal

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover