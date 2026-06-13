Curaçao reist met een fitte selectie naar Houston voor de historische eerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. Zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd begint voor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat het grote avontuur in Houston Stadium. Tijdens de laatste training kwamen alle 26 spelers in actie.

"Iedereen is fit, iedereen is in staat om te spelen", liet een woordvoerder van de ploeg weten. Voor Curaçao is dat een flinke opsteker in aanloop naar het duel met Duitsland, viervoudig wereldkampioen en meteen een van de zwaarste tegenstanders in de groep.

Warmte tijdens laatste training

De laatste training werd afgewerkt op het complex van de Florida Atlantic University in Boca Raton. Daar kregen de spelers al vroeg op de dag te maken met flinke hitte. Na afloop moesten koelvesten voor wat verkoeling zorgen bij de spelers van The Blue Wave, zoals het nationale elftal van Curaçao ook wel wordt genoemd.

Na de training reist Curaçao door naar Houston. Daar zal de selectie het stadion verkennen waar de eerste groepswedstrijd wordt gespeeld. Later op de avond schuiven Advocaat en aanvoerder Leandro Bacuna aan bij de persconferentie.

Historisch WK-debuut

Voor Curaçao wordt het duel met Duitsland een bijzonder moment. Het eiland maakt zijn debuut op het WK en doet dat onder leiding van Advocaat, de oudste bondscoach van het toernooi. De ervaren trainer leidde Curaçao naar een historische kwalificatie en wil op het eindtoernooi meteen verder schrijven aan dat bijzondere verhaal.

De wedstrijd tegen Duitsland wordt gespeeld in Houston Stadium, normaal gesproken de thuishaven van de Houston Texans uit de NFL. In het stadion is plaats voor ongeveer 68.000 toeschouwers. Door het dak en de airconditioning kunnen de spelers daar mogelijk ontsnappen aan de zware hitte waarmee ze tijdens de laatste training nog te maken kregen.

Groepsfase overleven

Curaçao is ingedeeld in groep E. Na het duel met Duitsland wachten nog wedstrijden tegen Ecuador in Kansas City en Ivoorkust in Philadelphia. Het is een zware poule, maar Advocaat heeft zijn doel duidelijk uitgesproken: Curaçao wil minimaal de groepsfase overleven.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover