Voetbalicoon Ruud Gullit zorgde vlak voor het WK 1994 in de Verenigde Staten voor één van de grootste relletjes uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. De voormalig aanvoerder van Oranje reisde nog wel mee naar het trainingskamp van het Nederlands elftal, maar stapte vlak voor het toernooi op na een conflict met bondscoach Dick Advocaat.

Voor veel voetballiefhebbers staat het moment nog op het netvlies gebrand: een zichtbaar aangeslagen Gullit die het trainingskamp van Oranje verlaat. De sterspeler van Sampdoria botste in de voorbereiding op het WK in de Verenigde Staten hard met Advocaat over de speelwijze van het Nederlands elftal.

Discussie over tactiek

Advocaat wilde Oranje laten spelen met drie verdedigers en een aanvallend ingesteld middenveld. Gullit vond dat onverstandig, zeker gezien de extreme temperaturen tijdens het WK in de Verenigde Staten. Volgens hem zou een aanvallende aanpak in de hitte funest zijn.

Toen Gullit afscheid nam van de selectie, noemde hij de speelwijze zelfs 'pure zelfmoord'. Na de oefenwedstrijd tegen Schotland had hij al aangegeven niet mee te willen naar het WK. Advocaat was naar eigen zeggen compleet verrast en vroeg Gullit om nog een nacht over zijn besluit na te denken. De ster van Oranje ging echter niet mee naar de Verenigde Staten en bleef als enige achter in Nederland.

Spijt bij Gullit

Gullit bood uiteindelijk pas 26 jaar later zijn excuses aan. Dat deed hij bij de presentatie van het HollandBelgium Bid voor het WK 2018 in Noordwijk. Op dit moment heeft Gullit nog altijd spijt van zijn beslissing om het toernooi niet te spelen, al paste hij voor een al te lange passage. "Als ik het anders had kunnen doen, had ik dat meteen gedaan", blikte Gullit in gesprek met Sportnieuws.nl schuldbewust terug. "Daar wil ik het bij laten."

Ook Advocaat sprak zich ruim dertig jaar later opnieuw uit over de situatie. Tegenover deze site liet de oud-bondscoach van Oranje weten dat hij nog altijd twijfelt of de tactische discussie daadwerkelijk de enige reden was voor het vertrek van Gullit. "Een aanvallende speelstijl is zeker onmogelijk in de bloedhitte, maar of dat de échte reden van Ruud was, weten we allemaal nog steeds niet", aldus Advocaat.

Oranje presteert zonder Gullit

Ondanks het spraakmakende vertrek van de vedette kende Oranje geen mislukt WK. Nederland bereikte onder leiding van Advocaat de kwartfinales van het toernooi. Daar bleek later wereldkampioen Brazilië uiteindelijk te sterk. "Je kon daar eigenlijk niet voetballen. Maar met Nederland zijn we bij de laatste acht gekomen, dus dat hebben we nog wel aardig gedaan", liet de inmiddels 78-jarige bondscoach optekenen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gaat donderdagavond écht van start.

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