Het WK voetbal gaat volgende week van start en de oranjekoorts begint al te stijgen in Nederland. Maar ook de kritieken op Oranje worden luider. Daphne Deckers, vrouw van tennisicoon Richard Krajicek, mengt zich in de discussie.

Over de WK-selectie van bondscoach Ronald koeman is al een hoop gezegd en ook de uitzwaaiwedstrijd van Nederland tegen Algerije leidde tot veel reacties van analisten en voetbalfans.

Deckers viel ook iets opvallends op bij de Oranje-internationals in De Kuip, nog voordat de wedstrijd begon. De selectie draagt bij de warming up en de opkomst kleding gesponsord door Patta en het ontwerp springt nogal in het oog. Op zwarte shirts en blauwe vesten is een drukke oranje print gedrukt. De kleding ging al viraal op sociale media en werd vergeleken met een goedkopere versie van Versace.

'Virgil staat alles'

Het ex-topmodel is echter wel te spreken over de outfits en vraagt haar volgers om hun mening. "De meningen over de inspeelkleding van Oranje van Patta x Nike zijn verdeeld. Ik vind het wel gedurfd. Wat vind jij ervan?", schrijft ze op Instagram.

Ze geeft haar volgers de keuze uit vier antwoorden: mooi, lelijk en gedrufd. De vierde mogelijkheid is opmerkelijk. 'Virgil staat alles', doelt Deckers op aanvoerder Virgil van Dijk. Toch kozen de meeste mensen voor de optie 'lelijk'. 53 procent van de stemmers vindt het ontwerp maar niks.

WK voetbal 2026

De selectie is inmiddels aangekomen in de Verenigde Staten, dat het eindtoernooi samen met Canada en Mexico organiseert. De nationale ploeg speelt 8 juni nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York en vertrekt daarna naar Dallas. Op 14 juni start het WK voor Oranje met de wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.





Volg Sportnieuws.nl op Google Discover