Denzel Dumfries reageert veelzeggend op vragen over toekomst

Met twee assists was Denzel Dumfries belangrijk in de 5-1 overwinning op Zweden. Dankzij die zege heeft Oranje in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië alles nog in eigen hand richting de knock-outfase. Ondertussen blijft ook de toekomst van de rechtsback onderwerp van gesprek, nu een toptransfer naar Real Madrid steeds dichterbij lijkt te komen.

In een bomvolle perszaal in Kansas City stond Denzel Dumfries de nationale en internationale media te woord twee dagen na de overwinning van Oranje op Zweden. De rechtsback van Oranje wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en die overstap lijkt slechts een kwestie van tijd. Bondscoach Ronald Koeman onthulde eerder zelfs al dat Dumfries tijdens het trainingskamp van Oranje medisch is gekeurd door de Spaanse topclub.

Kaken op elkaar

Toch liet Dumfries zelf weinig los over zijn aanstaande toptransfer. Iedere vraag over Real Madrid pareerde hij met een glimlach. "Ik zeg er helemaal niks over, ik ben gefocust op Oranje", hield de rechtsback de kaken stijf op elkaar. Toch leek er achter die glimlach wel een kleine bevestiging te schuilen.

Tot de transfer officieel wereldkundig wordt gemaakt, wil Dumfries er echter niets over kwijt. Wel doken er op sociale media beelden op waarop hij via zijn voormalige Inter-ploeggenoot Marcus Thuram contact had met Kylian Mbappé. Alles wijst er dan ook op dat de overstap naar Real Madrid slechts een kwestie van tijd is.

Nederland - Tunesië

Na de overtuigende 5-1 overwinning op Zweden wacht voor Oranje donderdag de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal. In het Arrowhead Stadium in Kansas City neemt de ploeg van Ronald Koeman het op tegen Tunesië. De aftrap is om 18.00 uur lokale tijd, wat neerkomt op 01.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van donderdag op vrijdag. Nederland heeft na het gelijkspel tegen Japan en de zege op Zweden uitstekende papieren om de knock-outfase te bereiken, maar zal tegen Tunesië nog één keer vol aan de bak moeten om de groepsfase succesvol af te sluiten.

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