Het was een veelbesproken moment op de training van Oranje zondag: de tackle van Wout Weghorst op Lutsharel Geertruida. De spits zette een charge van achteren in en de verdediger schreeuwde het uit. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast wordt het moment besproken door Hedwiges Maduro en Robert Maaskant.

Het moment tussen Weghorst en Geertruida gebeurde op de training van zondag. De reserves van het Nederlands elftal trainden, terwijl de basisspelers van het duel met Zweden (5-1) mochten uitfietsen. Weghorst maakte in al zijn fanatisme een tackle op Geertruida, die schreeuwend naar de grond ging. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand met de Sunderland-verdediger en kon de training verder gaan.

'Dit zie je dagelijks op het trainingsveld'

Maaskant is van mening dat het allemaal wel meeviel met de tackle. Sowieso wil hij aanstippen dat Weghorst een uitstekende training afwerkte. "Ik heb een groot gedeelte van die training gezien. Dan vergeten we ook te vertellen dat Weghorst ongelofelijk veel goals maakte op die training en ook een paar hele mooie goals. In zijn felheid ging hij er achteraan. Dit zie je dagelijks op het trainingsveld. Alleen dit is het WK en dan wordt het heel erg uitvergroot."

Volgens Maaskant was de reactie van de ex-Feyenoorder ook wel erg heftig. "Geertruida gaf ook wel een enorme gil hoor. Ik snap misschien dat hij een beetje schrok, maar uiteindelijk was er niks aan de hand. En dan gaan we even terug naar de wedstrijden, dat al die jankerds niet meer op de grond liggen de hele tijd", vertelt Maaskant ook dat hij blij is met de regelwijziging.

Hedwiges Maduro

Maduro is het ook met Maaskant eens. Volgens de oud-voetballer van onder andere Ajax en Valencia komen dit soort overtredingen vaker voor op de training. "De wissels moeten dan een dag later trainen en die gaan dan compenseren voor de wedstrijd. Dan gebeuren er meestal zulke dingen, omdat spelers moe zijn. Ze willen zich allemaal bewijzen en ze willen winnen. Vaak vier tegen vier, veel actie en je komt veel aan de bal. Dan zie je dit heel vaak."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro én ex-darter Vincent van der Voort de laatste updates over het WK. Zo wordt er uitgebreid advies gegeven aan Cristiano Ronaldo, bespreken ze de stunt van Kaapverdië en praten ze over de koning in de kleedkamer van Curaçao.

Verder wordt Oranje onder de loep genomen, passeert de pikante aanstelling van Danny Makkelie de revue en kijken ze uit naar een nieuwe Messi-show bij Argentinië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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