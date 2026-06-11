Dick Advocaat heeft vlak voor het WK voetbal met Curaçao nog een mooi moment beleefd. Samen met zijn aanvoerder Leandro Bacuna mocht hij het veld op bij de Amerikaanse honkbalploeg de Miami Marlins.

Curaçao verblijft tijdens het aankomende WK in Boca Raton, een stad in Florida in de Verenigde Staten. Die stad ligt niet ver af van de wereldberoemde zonbestemming Miami. Daar spelen de Miami Marlins hun honkbalwedstrijden en dus vond de ploeg het leuk om Advocaat en Bacuna uit te nodigen. De aanvoerder mocht de eerste bal van de wedstrijd gooien, de pitch, en de bondscoach moest deze vangen, de catch.

Advocaat bij de Miami Marlins

Dat lukte en daarna kon de wedstrijd voor de Marlins echt beginnen. De aanwezigheid van Advocaat, Bacuna en Curaçao had echter een goede uitwerking op de honkbalploeg. De Marlins wonnen met 6-0 van de Arizona Diamondbacks. Daarmee staat het team uit Miami nu vierde van de vijf teams in de National League East in het Amerikaanse honkbal.

Liefde voor honkbal

Advocaat is geen onbekende in het honkbal, want als jonge jongen speelde hij de sport ook zeer fanatiek. Hij haalde zelfs het eerste van ADO, tot hij moest kiezen tussen honkbal en voetbal. "Combineren ging niet meer, het was te gevaarlijk. Het werd voor mij toch voetbal, maar als ik in Amerika had gewoond en had moeten kiezen, was het misschien wel honkbal geworden. Ik kon bij honkbal net zo fanatiek zijn als voetballer hoor", zo vertelt Advocaat tegenover het Algemeen Dagblad.

Voor Advocaat was het een geweldige eer dat hij samen met Bacuna het duel van de Miami Marlins mocht openen. "Honkbal is een schitterende sport. Dat we hier met de selectie van Curaçao zijn uitgenodigd is geweldig. Onze social media-man Anouar Amrani kwam ermee en ik vond het een eer. Natuurlijk zijn we hier om te presteren op het WK, maar dit pikken we toch even lekker mee."

Curaçao uniek op WK voetbal

Curaçao heeft dan wel de basis in Boca Raton opgezet, toch wacht de ploeg de meeste reistijd van alle teams op het aankomende WK. Advocaat en zijn team spelen de eerste wedstrijd op zondag 14 juni 19:00 uur tegen Duitsland in het Amerikaanse Houston in Texas. Vervolgens is op 21 juni om 02:00 uur Ecuador de tegenstander in Kansas City. De laatste groepswedstrijd wordt echter gespeeld op 25 juni om 22:00 uur in Philadelphia in Pennsylvania. Dat ligt op zo'n drie uur vliegen van de laatste speelstad Kansas City. In Philadelphia is Ivoorkust de laatste tegenstander van Curaçao in de poule.

De reistijd is niet het enige aspect dat Curaçao een uniek land maakt op het WK. Met zo'n 158.000 inwoners is het Caribische eiland ook het kleinste land ooit op een WK. Daarnaast is Advocaat met zijn 78 jaar ook nog eens de oudste deelnemer ooit op een WK.

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