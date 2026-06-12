De FIFA heeft de scheidsrechter aangesteld die Duitsland-Curaçao in goede banen moet leiden. Na de openingswedstrijd van Mexico tegen Zuid-Afrika is gebleken dat een goede arbiter wel gewenst is. Het eerste duel van Curaçao op het WK staat onder leiding van de 39-jarige Jalal Jayed. Maar daar hoort wel een waarschuwing bij.

Net als voor Curaçao is het ook voor de Marokkaanse scheidsrechter zijn debuut op het WK. Nog nooit eerder floot hij een wedstrijd buiten zijn eigen continent. Jayed is al tien jaar actief in eigen land en fluit de laatste jaren ook op de Afrika Cup en de Afrikaanse Champions League.

Waarschuwing voor Advocaat

Dick Advocaat mag zijn spelers wel op scherp zetten want de arbiter uit Marokko deelt graag kaarten uit. Gemiddeld gaf hij er afgelopen seizoen zo'n vier per wedstrijd met een uitschieter naar acht in één duel. In elf wedstrijden gaf hij er 54. Ze zijn dus gewaarschuwd tegen het topland Duitsland.

In de oefeninterlands voor het WK kreeg Curaçao al problemen met een scheidsrechter; de arbiter van de oefenpot met Schotland gaf rood aan Jürgen Locadia na een vervelende actie van de spits. Door de rode kaart in het oefenduel is Locadia nu geschorst voor de openingswedstrijd met Duitsland.

De scheidsrechter bij de openingswedstrijd van het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika eiste ook een hoofdrol op. Hij gaf maar liefst drie (!) rode kaarten en kwam na een VAR-ingreep niet lekker uit zijn woorden. Het was een opvallend begin van het WK.

WK voetbal

Curaçao start het WK op 14 juni om 19.00 uur tegen Duitsland, speelt op zondag 21 juni hun wedstrijd tegen Ecuador en sluit de groep af tegen Ivoorkust op donderdag 25 juni. Ze gaan het WK vol vertrouwen in want er werd op Curaçao nog met 4-0 gewonnen van Aruba.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover