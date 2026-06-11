International Cuco Martina van Curaçao is Ronald Koeman nog altijd enorm dankbaar voor de kansen die hij kreeg in zijn carrière. De WK-ganger werkte met de huidige bondscoach van Oranje samen in de Premier League bij Southampton en Everton. Martina kijkt daar met heel veel genoegen op terug. "Mijn moeder hoeft niet meer te werken", stelt de 36-jarige verdediger.

Martina werd in 2015 door Koeman naar toenmalig Premier League-club Southampton gehaald en verhuisde later ook met de trainer mee naar Everton. Enkele dagen voor het WK-debuut van Curaçao spreekt Martina vol dankbaarheid over de impact die Koeman op zijn carrière had. "Laten we eerlijk zijn, Koeman heeft mij financieel onafhankelijk gemaakt. Hij heeft me alles gegeven wat ik kan dromen. Mijn moeder hoeft niet meer te werken, door de kansen die hij me heeft gegeven”, zegt Cuco Martina in gesprek met Voetbal International.

Tips van Koeman

Volgens de 36-jarige verdediger hielp Koeman hem ook buiten het veld met belangrijke levenslessen. "Ik zie hem echt als een vaderfiguur, vooral door de manier waarop hij me vaak beschermde. Veel spelers daar reden in Bentley’s, Ferrari’s en Range Rovers. Tegen Jordy Clasie en mij zei Koeman dat wij als nieuwe aanwinsten beter in een normale auto konden rijden. Het leek hem beter om in het begin niet te popiejopie te doen. Zo wilde hij voorkomen dat mensen zouden zeggen: die Cuco speelt slecht, maar verdient wel zodanig dat hij in een Ferrari rijdt."

WK voetbal met Curaçao

Martina maakt zich momenteel met Curaçao op voor een bijzonder WK. Het Caribische land begint het toernooi op zondag 14 juni om 19.00 uur met een wedstrijd tegen Duitsland in het Amerikaanse Houston, Texas. Daarna wacht op 21 juni om 02.00 uur een duel met Ecuador in Kansas City. De laatste groepswedstrijd speelt Curaçao op 25 juni om 22.00 uur tegen Ivoorkust in Philadelphia, Pennsylvania.

Met ongeveer 158.000 inwoners is het eiland namelijk het kleinste land ooit dat deelneemt aan een WK. Daarnaast staat met Dick Advocaat ook nog eens de oudste bondscoach ooit op een WK langs de lijn. De Nederlandse trainer is inmiddels 78 jaar oud.

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