Zuid-Afrika is dramatisch begonnen aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De ploeg van Hugo Broos kwam nauwelijks in het stuk voor en eindigde de wedstrijd zelfs met negen spelers na twee rode kaarten. Al trok ook het optreden van scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio de aandacht, vooral door zijn totale black-out.

Zuid-Afrika opende het WK tegen Mexico. Bafana Bafana begon behoorlijk fel aan de wedstrijd, maar de Braziliaanse scheidsrechter hield het duel strak onder controle. Vlak na de rust trok hij rood voor een overtreding op een doorgebroken Mexicaanse speler. Pas in de slotfase kwam zijn optreden echt centraal te staan, toen hij een tweede én derde rode kaart bovenhaalde.

Tweede rode kaart

Nadat Mexico in de 67e minuut met de 2-0 de genadeklap uitdeelde, viel er in de slotfase opnieuw een rode kaart. Themba Zwane werkte zijn tegenstander tegen de grond terwijl de bal niet in de buurt was. De scheidsrechter had het incident aanvankelijk niet opgemerkt, maar kwam na tussenkomst van de VAR alsnog terug op de fase en bestrafte de gewelddadige overtreding van de Zuid-Afrikaan met rood.

Door wat daarna gebeurde, trok Sampaio nóg meer de aandacht. De Braziliaanse scheidsrechter leek even een volledige blackout te krijgen, nadat hij de rode kaart had getrokken. Op dit WK moeten arbiters VAR-beslissingen toelichten aan het publiek, maar zijn uitleg kwam er in erg gebrekkig Engels uit. Uiteindelijk werd wel duidelijk waarom Zwane van het veld moest: de Zuid-Afrikaan had zijn rechtstreekse tegenstander in het gezicht geraakt.

Nóg een rode kaart

In de absolute slotfase volgde er zelfs nóg een rode kaart, ditmaal voor Mexico. César Montes haalde volgens de arbiter een doorgebroken speler neer, waardoor het gastland óók met een man minder verder moest. NOS-analisten Kenneth Perez en Klaas-Jan Huntelaar waren uitermate verbaasd. "Dit wordt een bijzonder WK als dit zo doorgaat", zei Perez meteen na het duel.

Huntelaar kon zich daar helemaal in vinden. "De scheidsrechter had eraan geroken met die rode kaarten, want die laatste was wel overdreven. Dat was gewoon een gele kaart", doelt de oud-topspits op de rode kaart van Mexico. Uiteindelijk eindigde het duel tussen Mexico en Zuid-Afrika in een 2-0 zege voor het thuisland.

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