Nederland en Japan trappen zondagavond (22.00 uur) ook hun WK voetbal af. De Amerikaan Ismail Elfath krijgt de leiding over het duel in Groep F van Oranje. Hij is een volledig onbekende voor bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers. De 44-jarige Amerikaan is geboren in Casablanca, Marokko.

Als beroep heeft Elfath IT-consultant achter zijn naam staan op zijn scheidsrechtersprofiel op Transfermarkt. Hij is al FIFA-scheidsrechter sinds 2016 en maakte zijn WK-debuut in Qatar vier jaar geleden. Toen had hij de leiding over Portugal - Ghana en Kameroen - Brazilië in de groepsfase en nam hij Japan - Kroatië in de achtste finale voor zijn rekening. Oranje's tegenstander kent hem dus al wel. Japan verloor van Kroatië na strafschoppen.

De Amerikaan Elfath wordt ondersteund door landgenoten Corey Parker en Kyle Atkins.

De 44-jarige Amerikaan had vorig jaar nog de leiding over de finale van de Intercontinental Cup tussen Paris Saint-Germain en Flamengo. Tekenend voor zijn status is dat hij eind mei ook de finale van de CONCACAF Champions Cup tussen de Mexicaanse clubs Toluca en Tigres kreeg toegewezen.

Statistieken scheidsrechter Nederland - Japan

Elfath is vooral actief in de Amerikaanse competitie MLS en in de internationale wedstrijden in Noord-Amerika. Hij floot 331 wedstrijden op het hoogste niveau en deelde daarin 1220 gele kaarten, 40 direct rode en 42 geel/rode kaarten uit. Gemiddeld deelt hij dus net geen vier kaarten per wedstrijd uit. In gemiddeld één op de drie duels kent hij een penalty toe.

Scheidsrechter Zweden - Tunesië

Het andere duel in Groep F tussen Zweden en Tunesië staat onder leiding van de Argentijn Yael Falcon Perez. Dat duel vindt plaats op maandag 15 juni om 04.00 uur.

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