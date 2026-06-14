Brazilië en Marokko stonden zaterdag tegenover elkaar op het WK voetbal in New York. Later op de avond stonden de straten van de stad vol met uitzinnige fans. Dit had echter niets met het 1-1 gelijkspel te maken, maar met een historische NBA-titel van de New York Knicks.

De Knicks wonnen na 53 jaar namelijk pas hun derde NBA-titel. De ploeg van coach Mike Brown versloeg de San Antonio Spurs met 4-1 in de play-off finale en ontketende een waanzinnig volksfeest in de straten van New York.

Historische titel

'De stad die nooit slaapt' had daardoor een extra reden om wakker te blijven. Na ruim vijf decennia wachten hadden de New York Knicks, een van 's werelds beroemdste basketbalteams, eindelijk weer de NBA-titel in de wacht gesleept.

De eerste twee titels kwamen in 1970 en 1973, maar daarna volgde een lange droogte. De Knicks bereikten nog wel de finale van de Noord-Amerikaanse competitie, voor het laatst in 1999, maar wisten de titel niet meer te pakken.

Massaal volksfeest

De triomf van de Knicks ontketende een complete gekte in de straten van New York. Fans volgden de vijfde wedstrijd op projectieschermen, doeken en zelfs op gebouwen. Met hun kenmerkende uitbundigheid stroomden ze naderhand Manhattan en andere delen van de stad in om de derde titel uit de clubgeschiedenis te vieren.

De fans zongen, schreeuwden, omhelsden elkaar, huilden en beleefden samen een uniek moment. Velen van de feestvierders waren immers nog niet geboren in 1973, toen de Knicks hun vorige titel wonnen. Sommige fans gingen te ver en vernielden politieauto's en andere gebouwen, waardoor de ordediensten moesten ingrijpen.

Scenes outside MSG are INSANE!



New York Knicks fans are losing their minds!#nbafinals pic.twitter.com/JLlOwYBtP3 — CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) June 14, 2026

WK in New York

Het is voor de lokale autoriteiten te hopen dat de rust snel terugkeert in New York. Op dinsdag 16 juni staat het volgende WK-duel gepland in het MetLife Stadium, het grootste stadion waar ook de finale in word gespeeld. Dan staan namelijk Frankrijk en Senegal tegenover elkaar.

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