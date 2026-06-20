Het Nederlands elftal speelt momenteel tegen Zweden de tweede wedstrijd van het WK voetbal. Brian Brobbey liet Nederland juichen met twee snelle goals. Onder toeziend ook van Gianni Infantino, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane moet Oranje winnen van Zweden. Zie hier de mooiste foto's vanuit Houston.

De Oranjemars was weer in volle glorie aanwezig in Houston. Tal van voetbalsterren waren daarbij aanwezig, zoals recordinternational Wesley Sneijder en voormalig topkeeper Edwin van der Sar. In het stadion weten de camera's ook veel bekende mensen te spotten. FIFA-baas Gianni Infantino is aanwezig, net als koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane.

De koninklijke familie zag hoe Brobbey, die voor het eerst in de basis stond als spits, al heel snel de 1-0 binnen schoot en Nederland. Zo barstte direct het oranje feest in Houston los. De ontlading bij Brobbey werd mooi door de fotografen vastgelegd. Niet veel later maakte hij ook de 2-0. Zie hier de mooiste foto's van deze Oranje-dag.

Na de rust was het niet Brian Brobbey maar Cody Gakpo die een doelpunt maakte. Op wederom een voorzet van Denzel Dumfries, schoot de linksbuiten de bal tegen de touwen.

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