In het Houston Stadium heeft Oranje een belangrijke overwinning geboekt op het WK voetbal. De ploeg van Ronald Koeman versloeg Zweden overtuigend met 5-1 dankzij twee doelpunten van Brian Brobbey, een dubbelslag van Cody Gakpo en een treffer van invaller Crysencio Summerville. Zweden deed via Anthony Elanga nog iets terug, maar kwam nooit echt in de buurt van een comeback. Daarmee zette Nederland een belangrijke stap richting de knock-outfase.

Oranje kende een droomstart in Houston. Ronald Koeman gaf Brian Brobbey voor het eerst een basisplaats ten koste van Crysencio Summerville en die keuze pakte uitstekend uit. De spits opende al vroeg de score na voorbereidend werk van Cody Gakpo en werkte niet veel later ook een voorzet van Denzel Dumfries binnen. Ondanks wat Zweeds gevaar zorgde Bart Verbruggen ervoor dat Oranje met een comfortabele 2-0 voorsprong de kleedkamer in kon gaan voor de rust.

Opnieuw droomstart in tweede helft

Ook na rust schoot Oranje direct uit de startblokken. De ingevallen Crysencio Summerville liet zich meteen gelden en was belangrijk bij de 3-0 van Cody Gakpo, die van dichtbij kon afronden. Niet veel later sloeg het duo opnieuw toe. Summerville stuurde Gakpo weg, waarna de aanvaller naar binnen kapte en overtuigend raak schoot voor de 4-0.

Zweden deed via Anthony Elanga nog iets terug, maar echt spannend werd het nooit meer. Oranje hield de controle en zette vlak voor tijd ook de kroon op een sterke middag. Summerville bekroonde zijn uitstekende invalbeurt met een doelpunt en bepaalde daarmee de eindstand op 5-1. Dankzij de overtuigende overwinning pakte Nederland de broodnodige drie punten in de strijd om een plek in de knock-outfase.

Lees hieronder het wedstrijdverslag terug

Minuut 89 - GOAL ORANJE! 5-1 - Crysencio Summerville bekroont zijn sterke invalbeurt met een doelpunt. Na fraai combinatievoetbal buiten het Zweedse strafschopgebied krijgt de aanvaller de bal voor zijn voeten, waarna hij hard uithaalt in de korte hoek. De Zweedse doelman is kansloos en ziet de bal tegen de touwen verdwijnen. Oranje maakt er vlak voor tijd zelfs 5-1 van en zet daarmee de kroon op een indrukwekkende middag in Houston.

Minuut 84 - Bart Verbruggen laat opnieuw zijn klasse zien. Alexander Isak haalt van afstand gevaarlijk uit richting de bovenhoek, maar de Oranje-doelman strekt zich volledig en tikt de bal knap uit zijn doel. Buiten enkele speldenprikjes weet Zweden in de slotfase nauwelijks echt gevaarlijk te worden.

Minuut 72 - Daar zit de middag van Brian Brobbey erop. De spits, die bij zijn eerste basisplaats direct twee keer trefzeker was, verlaat het veld onder een luid applaus van het Oranje-publiek in het Houston Stadium. Memphis Depay is zijn vervanger en krijgt het laatste kwartier de kans om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

Minuut 68 - Het is opnieuw tijd voor een drinkpauze in het Houston Stadium. Vlak daarvoor liet Anthony Elanga nog eens zijn snelheid en techniek zien met een fraaie panna op Micky van de Ven. Zijn voorzet zorgde echter niet voor gevaar. Zweden dringt de laatste minuten wat meer aan, maar Oranje heeft nog altijd een comfortabele voorsprong te pakken.

Minuut 58 GOAL ZWEDEN 4-1 - Zweden doet iets terug in Houston. Anthony Elanga ontsnapt aan de Nederlandse defensie en rondt oog in oog met Bart Verbruggen koelbloedig af: 4-1. Ronald Koeman reageert direct met een dubbele wissel. Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders verlaten het veld, terwijl Teun Koopmeiners en Guus Til hun opwachting maken.

Minuut 54 - GOAL ORANJE! 4-0 - Oranje walst in Houston over Zweden heen. Na een razendsnelle omschakeling is het opnieuw Crysencio Summerville die zich laat gelden. De invaller bedient Cody Gakpo op maat, waarna de aanvaller naar binnen kapt en hard uithaalt in de korte hoek. De Zweedse doelman is kansloos en ziet de bal tegen de touwen vliegen. Het is alweer 4-0 voor Oranje, dat een geweldige tweede helft speelt.

Minuut 47 - GOAL ORANJE! 3-0 - Wat een begin van de tweede helft van Oranje. De ingevallen Crysencio Summerville laat zich direct zien met goed werk aan de rechterkant, waarna Denzel Dumfries de bal scherp voor het doel brengt. Cody Gakpo hoeft vervolgens alleen nog maar binnen te lopen en zet Nederland al binnen twee minuten na rust op een comfortabele 3-0 voorsprong.

Minuut 46 - De tweede helft is begonnen in het Houston Stadium. Ronald Koeman heeft één wijziging doorgevoerd in zijn elftal. Donyell Malen blijft achter in de kleedkamer, terwijl Crysencio Summerville zijn opwachting maakt. De doelpuntenmaker tegen Japan krijgt daarmee een volledige helft om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

RUST - Het is rust in het Houston Stadium. Oranje gaat met een 2-0 voorsprong de kleedkamer in dankzij twee treffers van Brian Brobbey. De ploeg van Ronald Koeman begon ijzersterk, maar zag Zweden naarmate de eerste helft vorderde steeds gevaarlijker worden. Dankzij een aantal belangrijke reddingen van Bart Verbruggen en een afgekeurde Zweedse treffer blijft de voorsprong echter intact.

Minuut 45+4 - Bart Verbruggen houdt Oranje vlak voor rust op de been. Ayari kan opnieuw uithalen richting de korte hoek, maar de Oranje-doelman reageert uitstekend en voorkomt de 2-1. Een belangrijke redding in een fase waarin Zweden steeds nadrukkelijker op zoek is naar de aansluitingstreffer.

Minuut 45 - Oranje komt vlak voor rust met de schrik vrij. Zweden denkt uit een vrije trap de aansluitingstreffer te maken en viert de 2-1 al uitbundig, maar de vlag gaat omhoog. Na een korte check blijft de beslissing staan: buitenspel. De voorsprong van Oranje blijft daardoor intact.

Minuut 40 - Daar was bijna de 3-0 voor Oranje. Na een onderschepping van Frenkie de Jong geeft Donyell Malen de bal gevaarlijk voor, maar zowel Brobbey als Gakpo komen net tekort om binnen te tikken. Aan de andere kant laat Zweden opnieuw van zich horen. Ayari haalt van afstand kiezelhard uit, maar zijn poging vliegt over het doel van Bart Verbruggen.

Minuut 37 - Zweden laat steeds nadrukkelijker van zich horen in Houston. Dit keer is het Viktor Gyökeres die in de zestien uithaalt, maar Bart Verbruggen redt knap en houdt zijn doel schoon. Sinds de drinkpauze hebben de Scandinaviërs langzaam maar zeker het initiatief overgenomen van Oranje. De ploeg van Graham Potter zet meer druk naar voren en wordt met de minuut gevaarlijker, terwijl Nederland moeite heeft om onder die druk uit te voetballen.

Minuut 28 - Daar is dan het eerste echte gevaar van Zweden. Na goed samenspel tussen Aleksander Isak en Viktor Gyökeres breken de Scandinaviërs door over de linkerflank. De voorzet bereikt de volledig vrijstaande Yasin Ayari, maar de middenvelder neemt de bal ongelukkig aan. Daardoor kan Bart Verbruggen eenvoudig oprapen en komt Oranje met de schrik vrij. Dat was een waarschuwing voor de ploeg van Ronald Koeman.

Minuut 23 - Het is weer tijd voor de inmiddels vertrouwde drinkpauze in het Houston Stadium. Net als tegen Japan wordt het onderbroken spelmoment ontvangen met een luid fluitsignaal vanaf de tribunes. Oranje zal daar echter weinig om malen. De ploeg van Ronald Koeman beleeft een droomstart, leidt met 2-0 en heeft de wedstrijd voorlopig volledig onder controle. Zweden is nog nauwelijks gevaarlijk geworden voor het doel van Bart Verbruggen.

Minuut 16 - GOAL ORANJE! 2-0 Wat een start van Oranje in Houston. Denzel Dumfries slingert de bal vanaf de rechterkant gevaarlijk voor het doel en daar staat Brian Brobbey opnieuw op de juiste plek. De spits schampt de voorzet subtiel aan, waardoor de bal buiten bereik van de Zweedse doelman in het net verdwijnt. Het is alweer de tweede treffer van Brobbey en Oranje leidt al na zestien minuten met 2-0.

Minuut 5 - GOAL ORANJE! Wat een droomstart in Houston. Bart Verbruggen opent met een schitterende lange bal op Brian Brobbey, die de bal knap controleert en vasthoudt. Cody Gakpo pikt op, houdt het overzicht en legt breed op Brobbey, die van dichtbij genadeloos binnenschiet. Oranje leidt al vroeg met 1-0 tegen Zweden.

Minuut 1 - We hebben afgetrapt in het oranje kleurende Houston Stadium! De steun voor Oranje is massaal. Op een paar Zweedse vakken na kleurt vrijwel het hele stadion oranje, met duizenden Nederlandse én neutrale fans die zich achter de ploeg van Ronald Koeman lijken te hebben geschaard. Ook het koningshuis in aanwezig in Houston om het Nederlands elftal te steunen

Nederland is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan en hoopt zaterdag wel drie punten te veroveren tegen de Zweden. Zij speelden uitstekend in de eerste wedstrijd tegen Tunesië en wonnen met 5-1. Ondertussen zijn de fans van het Nederlands elftal weer bezig met de welbekende Oranjemars richting het Houston Stadion. Recordinternational Wesley Sneijder is uiteraard aanwezig en maakt het feest van dichtbij mee.

Zorgelijk nieuws

In aanloop naar de tweede groepswedstrijd liep Quinten Timber een lichte hersenschudding op. Hij is niet inzetbaar tegen Zweden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er meer verontrustend nieuws vanuit de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Frenkie de Jong is namelijk niet helemaal fit. Het is nog de vraag of hij zaterdagavond kan starten.

Hoog bezoek

Oranje krijgt in Houston hoog bezoek. De koninklijke familie zal namelijk op de tribune zitten bij Nederland - Zweden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane reisden na het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar naar de Verenigde Staten. Ze zijn al helemaal in de feeststemming.

Ontsnapt aan drama

Het had niet veel gescheeld of er hadden nog meer spelers van Oranje in de ziekenboeg kunnen belanden. Een aantal van hen ontsnapte maar net aan een verkeersongeluk.

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