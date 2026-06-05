Curaçao debuteert op het WK voetbal. Dat doet het onder bondscoach Dick Advocaat, die daarmee de oudste bondscoach ooit wordt. Daar was in aanloop naar het wereldkampioenschap het nodige om te doen. Nu dat allemaal achterwege is, wil het Caribische eiland indruk maken in de Verenigde Staten. Hieronder vind je alle rugnummers van Curaçao tijdens het WK.

Advocaat loodste het land samen met Cor Pot voor de allereerste keer naar het WK. In februari besloot hij zich vanwege gezondheidsproblemen bij zijn dochter terug te trekken. Fred Rutten kwam als vervanger. Hij verloor in maart twee oefenduels als bondscoach. Ruim een maand voor het WK besloot hij op te stappen nadat er geluiden ontstonden dat de spelersgroep graag Advocaat terug had.

Dat was in de ogen van de bondsvoorzitter niet waar. Het werd een hele soap maar uiteindelijk keerde De Kleine Generaal terug als eindverantwoordelijke bij Curaçao. Voor het WK heeft hij 26 spelers geselecteerd die veelal geboren zijn in Nederland, of bekend zijn van de Eredivisie.

Rugnummers Curaçao tijdens WK

Eloy Room Shurandy Sambo Juriën Gaari Roshon van Eijma Sherel Floranus Godfried Roemeratoe Juninho Bacuna Livano Comenencia Jürgen Locadia Leandro Bacuna Jeremy Antonisse Sontje Hansen Tyrese Noslin Kenji Gorré Ar'jany Martha Jearl Margaritha Brandley Kuwas Armando Obispo Gervana Kastaneer Joshua Brenet Tahith Chong Kevin Felida Riechedly Bazoer Deveron Fonville Tyrick Bodak Trevor Doornbusch

Wedstrijden Curaçao op WK

Curaçao is op het WK ingedeeld in Groep E. Het eiland debuteert op zondag 14 juni (19.00 uur) tegen Duitsland in Houston Stadium. Op zondag 21 juni (02.00 uur) volgt de tweede groepswedstrijd in Kansas City Stadium tegen Ecuador. Curaçao sluit donderdag 25 juni (22.00 uur) de groepsfase af tegen Ivoorkust. Plek van bestemming: Philadelphia Stadium.

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