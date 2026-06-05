Curaçao debuteert op het WK voetbal. Dat doet het onder bondscoach Dick Advocaat, die daarmee de oudste bondscoach ooit wordt. Daar was in aanloop naar het wereldkampioenschap het nodige om te doen. Nu dat allemaal achterwege is, wil het Caribische eiland indruk maken in de Verenigde Staten. Hieronder vind je alle rugnummers van Curaçao tijdens het WK.
Advocaat loodste het land samen met Cor Pot voor de allereerste keer naar het WK. In februari besloot hij zich vanwege gezondheidsproblemen bij zijn dochter terug te trekken. Fred Rutten kwam als vervanger. Hij verloor in maart twee oefenduels als bondscoach. Ruim een maand voor het WK besloot hij op te stappen nadat er geluiden ontstonden dat de spelersgroep graag Advocaat terug had.
Dat was in de ogen van de bondsvoorzitter niet waar. Het werd een hele soap maar uiteindelijk keerde De Kleine Generaal terug als eindverantwoordelijke bij Curaçao. Voor het WK heeft hij 26 spelers geselecteerd die veelal geboren zijn in Nederland, of bekend zijn van de Eredivisie.
Rugnummers Curaçao tijdens WK
Eloy Room
Shurandy Sambo
Juriën Gaari
Roshon van Eijma
Sherel Floranus
Godfried Roemeratoe
Juninho Bacuna
Livano Comenencia
Jürgen Locadia
Leandro Bacuna
Jeremy Antonisse
Sontje Hansen
Tyrese Noslin
Kenji Gorré
Ar'jany Martha
Jearl Margaritha
Brandley Kuwas
Armando Obispo
Gervana Kastaneer
Joshua Brenet
Tahith Chong
Kevin Felida
Riechedly Bazoer
Deveron Fonville
Tyrick Bodak
Trevor Doornbusch
Wedstrijden Curaçao op WK
Curaçao is op het WK ingedeeld in Groep E. Het eiland debuteert op zondag 14 juni (19.00 uur) tegen Duitsland in Houston Stadium. Op zondag 21 juni (02.00 uur) volgt de tweede groepswedstrijd in Kansas City Stadium tegen Ecuador. Curaçao sluit donderdag 25 juni (22.00 uur) de groepsfase af tegen Ivoorkust. Plek van bestemming: Philadelphia Stadium.
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