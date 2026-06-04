Dick Advocaat is met de selectie van Curaçao dan eindelijk aangekomen op het populaire eiland. Donderdag sprak hij de aanwezige pers toe op een persconferentie. De 'Kleine Generaal' kijkt enorm uit naar de komende periode, maar beseft wel dat er iets moet veranderen.

De voetballers van Curaçao spelen onder leiding van bondscoach Dick Advocaat nog een laatste wedstrijd op het eiland, alvorens ze vertrekken naar de Verenigde Staten. 14 juni speelt The Blue Wave de eerste wedstrijd op het WK tegen het sterke Duitsland. Daarvoor staat er nog een uitzwaaiwedstrijd op de planning tegen Aruba.

Tijd voor verandering

Daar heeft de trainer uit Den Haag maar wat zin in, al beseft hij wel dat er zeker wat moet veranderen. "Het wordt tijd dat we een keertje winnen, maar we zijn er klaar voor", aldus de 78-jarige Advocaat op de persconferentie. Curaçao verloor onder leiding van Fred Rutten van China en Australië en onlangs nog met Advocaat van Schotland. "We stonden goed. Maar als je een rode kaart oploopt, dan maken we het onszelf heel moeilijk."

Advocaat gaf aan een fitte ploeg te hebben gezien in Glasgow. Dat is volgens hem ook nodig om goed te presteren op het WK. "Met de kwalificatie hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt. We kunnen het iedereen moeilijk maken, ook in de lastige poule van het WK." Zijn doel is zo goed mogelijk voorbereid aan te kunnen treden tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. "Ons doel is een ronde verder te komen. Daar gaan we voor."

Geen druk

Curaçao kijkt uit naar het WK en de wedstrijd tegen Aruba. Er is sprake van een Blue Wave-koorts op het eiland, de regering spreekt over een 'Blue Nation'. Speler Tahith Chong vindt dat heel mooi, maar zegt daardoor geen druk te voelen. "Een alleenstaande moeder met vijf kinderen die niet weet waar ze geld vandaan moet halen, die voelt druk."

Ook Advocaat sprak positief over de Curaçaoënaars. "Iedereen is zo positief. Ze hebben het in hun privéleven niet allemaal makkelijk, maar zijn zo trots op ons. Dat is heel mooi om te zien." Hij zegt ernaar uit te kijken om met Curaçao te verrassen op het WK. Met een glimlach: "Wie weet wat er gaat gebeuren. We zitten vol verrassingen."

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