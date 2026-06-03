Het Nederlands elftal trapt het WK op 14 juni af tegen Japan. Het Aziatische land zit vol met bekenden uit de Eredivisie. Toch hebben de meesten van bondscoach Hajime Moriyasu geen belangrijk rugnummer gekregen, op Ajacied Ko Itakura na. Check het volledige overzicht met rugnummers van Japan hieronder.
De openingswedstrijd van Oranje vindt plaats in Dallas Stadium in Arlington, Texas. Dat wordt meteen een belangrijk duel, met het oog op de eventuele groepswinst. Japan heeft in totaal vijf spelers die actief waren in de Eredivisie afgelopen seizoen: Itakura, Takehiro Tomiyasu (beiden Ajax), Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (beiden Feyenoord) en NEC'er Koki Ogawa. Van dat vijftal heeft alleen Itakura een rugnummer gekregen bij de eerste elf.
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Check hier het speelschema, met programma, uitslagen en standen.
Rugnummers Japan tijdens WK
Zion Suzuki
Yukinari Sugawara
Shogo Taniguchi
Ko Itakura
Yuto Nagatomo
Wataru Endo
Ao Tanaka
Takefusa Kubo
Keisuke Goto
Ritsu Doan
Daizen Maeda
Keisuke Osako
Keito Nakamura
Junya Ito
Daichi Kamada
Tsuyoshi Watanabe
Yuito Suzuki
Ayase Ueda
Koki Ogawa
Ayumu Seko
Hiroki Ito
Takehiro Tomiyasu
Tomoki Hayakawa
Kaishu Sano
Junnosuke Suzuki
Kento Shiogai
Wedstrijden Japan op WK
De Japanners trappen het WK dus af tegen het Nederlands elftal. Daarna wordt er gespeeld tegen Tunesië (21 juni) in Estadio Monterrey. Japan sluit de groepsfase op 26 juni af tegen Zweden. Dat duel is eveneens in Dallas Stadium en wordt gelijktijdig afgetrapt met die van het Nederlands elftal tegen Tunesië.
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