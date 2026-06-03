Het Nederlands elftal trapt het WK op 14 juni af tegen Japan. Het Aziatische land zit vol met bekenden uit de Eredivisie. Toch hebben de meesten van bondscoach Hajime Moriyasu geen belangrijk rugnummer gekregen, op Ajacied Ko Itakura na. Check het volledige overzicht met rugnummers van Japan hieronder.

De openingswedstrijd van Oranje vindt plaats in Dallas Stadium in Arlington, Texas. Dat wordt meteen een belangrijk duel, met het oog op de eventuele groepswinst. Japan heeft in totaal vijf spelers die actief waren in de Eredivisie afgelopen seizoen: Itakura, Takehiro Tomiyasu (beiden Ajax), Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (beiden Feyenoord) en NEC'er Koki Ogawa. Van dat vijftal heeft alleen Itakura een rugnummer gekregen bij de eerste elf.

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Rugnummers Japan tijdens WK

Zion Suzuki Yukinari Sugawara Shogo Taniguchi Ko Itakura Yuto Nagatomo Wataru Endo Ao Tanaka Takefusa Kubo Keisuke Goto Ritsu Doan Daizen Maeda Keisuke Osako Keito Nakamura Junya Ito Daichi Kamada Tsuyoshi Watanabe Yuito Suzuki Ayase Ueda Koki Ogawa Ayumu Seko Hiroki Ito Takehiro Tomiyasu Tomoki Hayakawa Kaishu Sano Junnosuke Suzuki Kento Shiogai

Wedstrijden Japan op WK

De Japanners trappen het WK dus af tegen het Nederlands elftal. Daarna wordt er gespeeld tegen Tunesië (21 juni) in Estadio Monterrey. Japan sluit de groepsfase op 26 juni af tegen Zweden. Dat duel is eveneens in Dallas Stadium en wordt gelijktijdig afgetrapt met die van het Nederlands elftal tegen Tunesië.

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