WK VOETBAL

Dit zijn de rugnummers van Japan voor het WK voetbal: meeste Eredivisie-spelers hebben onbelangrijk getal

Redactie Sportnieuws.nl • 3 juni 2026 om 14:31 / Update: 1 uur geleden
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Koki Ogawa van NEC heeft rugnummer 19 bij Japan. © Getty Images

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Redactie Sportnieuws.nl • 3 juni 2026 om 14:31 / Update: 1 uur geleden

Het Nederlands elftal trapt het WK op 14 juni af tegen Japan. Het Aziatische land zit vol met bekenden uit de Eredivisie. Toch hebben de meesten van bondscoach Hajime Moriyasu geen belangrijk rugnummer gekregen, op Ajacied Ko Itakura na. Check het volledige overzicht met rugnummers van Japan hieronder.

De openingswedstrijd van Oranje vindt plaats in Dallas Stadium in Arlington, Texas. Dat wordt meteen een belangrijk duel, met het oog op de eventuele groepswinst. Japan heeft in totaal vijf spelers die actief waren in de Eredivisie afgelopen seizoen: Itakura, Takehiro Tomiyasu (beiden Ajax), Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (beiden Feyenoord) en NEC'er Koki Ogawa. Van dat vijftal heeft alleen Itakura een rugnummer gekregen bij de eerste elf.

Rugnummers Japan tijdens WK

  1. Zion Suzuki

  2. Yukinari Sugawara

  3. Shogo Taniguchi

  4. Ko Itakura

  5. Yuto Nagatomo

  6. Wataru Endo

  7. Ao Tanaka

  8. Takefusa Kubo

  9. Keisuke Goto

  10. Ritsu Doan

  11. Daizen Maeda

  12. Keisuke Osako

  13. Keito Nakamura

  14. Junya Ito

  15. Daichi Kamada

  16. Tsuyoshi Watanabe

  17. Yuito Suzuki

  18. Ayase Ueda

  19. Koki Ogawa

  20. Ayumu Seko

  21. Hiroki Ito

  22. Takehiro Tomiyasu

  23. Tomoki Hayakawa

  24. Kaishu Sano

  25. Junnosuke Suzuki

  26. Kento Shiogai

Wedstrijden Japan op WK

De Japanners trappen het WK dus af tegen het Nederlands elftal. Daarna wordt er gespeeld tegen Tunesië (21 juni) in Estadio Monterrey. Japan sluit de groepsfase op 26 juni af tegen Zweden. Dat duel is eveneens in Dallas Stadium en wordt gelijktijdig afgetrapt met die van het Nederlands elftal tegen Tunesië.

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