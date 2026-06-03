WK VOETBAL

Dit zijn de rugnummers van Zweden voor het WK voetbal: gevreesd duo moet voor goals zorgen

Redactie Sportnieuws.nl • 3 juni 2026 om 19:00 / Update: 1 uur geleden
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Dit zijn de rugnummers van Zweden voor het WK voetbal: gevreesd duo moet voor goals zorgen
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Spitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres van Zweden. © Getty Images

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Redactie Sportnieuws.nl • 3 juni 2026 om 19:00 / Update: 1 uur geleden

Zweden is na Nederland het tweede Europese land in Groep F tijdens het WK. De Scandinaviërs plaatsten zich via de play-offs. Zweden zal leunen op de goals van topspitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres. Hieronder vind je een overzicht van de rugnummers van Zweden.

Zweden eindigde roemloos laatste in de WK-kwalificatiepoule met verder Zwitserland, Kosovo en Slovenië. Het land had geluk dat het via goede prestaties in de Nations League alsnog de play-offs voor het WK mocht spelen. Daarin won het eerst van Oekraïne (3-1) en vervolgens van Polen (3-2).

Daarom speelt Zweden op zaterdag 20 juni tegen het Nederlands elftal op het WK. Het tweede groepsduel vindt plaats in Houston Stadium. De belangrijkste spelers zullen spitsen Isak en Gyökeres zijn. Bondscoach Graham Potter hoopt op doelpunten van de twee Premier League-kanonnen.

Rugnummers Zweden tijdens WK

  1. Jacob Widell Zetterström

  2. Gustaf Lagerbielke

  3. Victor Lindelöf

  4. Isak Hien

  5. Gabriel Gudmundsson

  6. Herman Johansson

  7. Lucas Bergvall

  8. Daniel Svensson

  9. Alexander Isak

  10. Benjamin Nygren

  11. Anthony Elanga

  12. Viktor Johansson

  13. Ken Sema

  14. Hjalmar Ekdal

  15. Carl Starfelt

  16. Jesper Karlström

  17. Viktor Gyökeres

  18. Yasin Ayari

  19. Mattias Svanberg

  20. Eric Smith

  21. Alexander Bernhardsson

  22. Besfort Zeneli

  23. Kristoffer Nordfeldt

  24. Elliot Stroud

  25. Gustaf Nilsson

  26. Taha Ali

Wedstrijden Zweden op WK

De Zweden trappen het WK af tegen Tunesië op 15 juni (04.00 uur). Daarna wordt er gespeeld tegen het Nederlands elftal. Zweden sluit de groepsfase op 26 juni gelijktijdig af met Oranje. Dan speelt de ploeg van Potter tegen Japan in Dallas Stadium.

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