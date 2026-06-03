Zweden is na Nederland het tweede Europese land in Groep F tijdens het WK. De Scandinaviërs plaatsten zich via de play-offs. Zweden zal leunen op de goals van topspitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres. Hieronder vind je een overzicht van de rugnummers van Zweden.
Zweden eindigde roemloos laatste in de WK-kwalificatiepoule met verder Zwitserland, Kosovo en Slovenië. Het land had geluk dat het via goede prestaties in de Nations League alsnog de play-offs voor het WK mocht spelen. Daarin won het eerst van Oekraïne (3-1) en vervolgens van Polen (3-2).
Daarom speelt Zweden op zaterdag 20 juni tegen het Nederlands elftal op het WK. Het tweede groepsduel vindt plaats in Houston Stadium. De belangrijkste spelers zullen spitsen Isak en Gyökeres zijn. Bondscoach Graham Potter hoopt op doelpunten van de twee Premier League-kanonnen.
Rugnummers Zweden tijdens WK
Jacob Widell Zetterström
Gustaf Lagerbielke
Victor Lindelöf
Isak Hien
Gabriel Gudmundsson
Herman Johansson
Lucas Bergvall
Daniel Svensson
Alexander Isak
Benjamin Nygren
Anthony Elanga
Viktor Johansson
Ken Sema
Hjalmar Ekdal
Carl Starfelt
Jesper Karlström
Viktor Gyökeres
Yasin Ayari
Mattias Svanberg
Eric Smith
Alexander Bernhardsson
Besfort Zeneli
Kristoffer Nordfeldt
Elliot Stroud
Gustaf Nilsson
Taha Ali
Wedstrijden Zweden op WK
De Zweden trappen het WK af tegen Tunesië op 15 juni (04.00 uur). Daarna wordt er gespeeld tegen het Nederlands elftal. Zweden sluit de groepsfase op 26 juni gelijktijdig af met Oranje. Dan speelt de ploeg van Potter tegen Japan in Dallas Stadium.
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