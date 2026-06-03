Zweden is na Nederland het tweede Europese land in Groep F tijdens het WK. De Scandinaviërs plaatsten zich via de play-offs. Zweden zal leunen op de goals van topspitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres. Hieronder vind je een overzicht van de rugnummers van Zweden.

Zweden eindigde roemloos laatste in de WK-kwalificatiepoule met verder Zwitserland, Kosovo en Slovenië. Het land had geluk dat het via goede prestaties in de Nations League alsnog de play-offs voor het WK mocht spelen. Daarin won het eerst van Oekraïne (3-1) en vervolgens van Polen (3-2).

Daarom speelt Zweden op zaterdag 20 juni tegen het Nederlands elftal op het WK. Het tweede groepsduel vindt plaats in Houston Stadium. De belangrijkste spelers zullen spitsen Isak en Gyökeres zijn. Bondscoach Graham Potter hoopt op doelpunten van de twee Premier League-kanonnen.

Rugnummers Zweden tijdens WK

Jacob Widell Zetterström Gustaf Lagerbielke Victor Lindelöf Isak Hien Gabriel Gudmundsson Herman Johansson Lucas Bergvall Daniel Svensson Alexander Isak Benjamin Nygren Anthony Elanga Viktor Johansson Ken Sema Hjalmar Ekdal Carl Starfelt Jesper Karlström Viktor Gyökeres Yasin Ayari Mattias Svanberg Eric Smith Alexander Bernhardsson Besfort Zeneli Kristoffer Nordfeldt Elliot Stroud Gustaf Nilsson Taha Ali

Wedstrijden Zweden op WK

De Zweden trappen het WK af tegen Tunesië op 15 juni (04.00 uur). Daarna wordt er gespeeld tegen het Nederlands elftal. Zweden sluit de groepsfase op 26 juni gelijktijdig af met Oranje. Dan speelt de ploeg van Potter tegen Japan in Dallas Stadium.

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