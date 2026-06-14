Er werd en wordt veel verwacht van Ismael Saibari op het WK voetbal. De Marokkaanse aanvaller van PSV leverde gelijk. Al voor de eerste drinkpauze tegen recordkampioen Brazilië lepelde hij zijn eerste treffer binnen: 1-0. Vinícius Júnior maakte tien minuten later de 1-1.

Marokko, bij het vorige WK voetbal een halve finalist, kwam in de 21e minuut op voorsprong na een bekeken lobje van Saibari. De speler van PSV is op weg is naar Bayern München en deze treffer zal de Duitsers het idee geven dat ze wat vaart achter die deal moeten zetten.

Het is de derde goal van een voetballer die vorig seizoen actief was in de Eredivisie. Voorgangers zijn Hwang In-Beom (namens Zuid-Korea) en Cyle Larin (namens Canada). Beiden speelden bij Feyenoord.

Basis

De wedstrijd in groep C begon om 00.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag in het MetLife Stadium van East Rutherford. Anass Salah-Eddine, ook van PSV, begint op de bank, evenals de in Nederland geboren Sofyan Amrabat. Voormalig Ajacied Noussair Mazraoui staat wel in de basis. Aanvoerder Achraf Hakimi en Brahim Díaz zijn de sterspelers in het team van bondscoach Mohamed Ouahbi.

Grootmacht Brazilië zet in op spelers die bij grote Europese clubs onder contract staan. Zoals Marquinhos, Alisson Becker, Casemiro, Vinícius Júnior, Raphinha en Gabriel. Vedette Neymar ontbreekt in de ploeg van de Italiaanse bondscoach Carlo Ancelotti. Hij is nog altijd niet volledig hersteld van een kuitblessure.

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