Ismael Saibari heeft het afgelopen seizoen bij PSV al veel indruk gemaakt. Dat kan hij nu ook doen tijdens het WK voetbal met Marokko. Robert Maaskant en Ali Boussaboun kijken ernaar uit. "Hij is een van de grote mannen."

De 25-jarige middenvelder heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) alle ogen op hem gericht. De wedstrijd tussen Brazilië en Marokko belooft voor spektakel te zorgen op het eindtoernooi in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Marokkaanse oud-voetballer Boussaboun denkt dat Saibari daar de show gaat stelen. "Hij is wel op dit moment een van de grote mannen bij Marokko", zegt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

'Wereldtop'

Maaskant sluit zich daarbij aan. "Ik vind Saibari wereldtop. In de power die hij heeft, in zijn scorend vermogen", somt hij op. Hij maakte bij PSV al internationaal indruk en wekte zo interesse van Bayern München.

"We zien hem bij PSV spelen, daar zag je dat hij uitgegroeid was." Maaskant denkt dat Saibari klaar is voor de stap naar een topclub. "Waar je talent aan kan zien, is dat je je kan aanpassen aan het tempo. In de Champions League zag je dat hij degene was die onmiddelijk meedraaide", legt hij uit.

"Het is echt een complete middenvelder", besluit Boussaboun. Marokko speelt zondag 14 juni om 00.00 uur (Nederlandse tijd) de eerste groepswedstrijd op het WK. De andere tegenstanders in de poule zijn Schotland en Haïti.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie bij het duel van de Verenigde Staten. Ook een opvallende uitspraak van de burgemeester van New York zorgt voor discussie: volgens hem strandt Nederland vroeg, terwijl Marokko ver komt.

Daarnaast wordt vooruitgeblikt op Marokko - Brazilië en komen de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje aan bod. Dat en meer hoor je vanaf 7.30 uur in je favoriete podcastapp.

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