Het duel tussen Canada en Qatar zat bomvol emoties. Canada won met een monsterzege maar zag Koné met een vreselijke blessure uitvallen. Na een lange blessurebehandeling werd het spel hervat. Nota bene zijn vervanger scoorde de 4-0 namens Canada en maakte een schitterend gebaar richting zijn aangeslagen ploeggenoot.

Canada stond al met 3-0 voor in de rust nadat Qatar in de eerste helft al met tien man op het veld stond. Het krachtverschil was overduidelijk en ze waren voornemens de score verder uit te breiden in de tweede helft. Qatar verdedigde met alles wat ze hadden, maar dat ging vroeg in de tweede helft helemaal mis.

Horrorblessure

Ismaël Koné werd hard aangepakt door Assim Madibo en leek op vreselijke wijze zijn onderbeen te breken. De schrik zat er direct in toen hij de stand van zijn been zag, net als bij de rest van de spelers die met de handen in het haar zaten. De tranen kwamen snel en men zocht troost bij elkaar.

Terwijl de Canadees met de brancard het veld afging, moesten zijn ploeggenoten de rug rechten. Nathan Saliba was de vervanger van de onfortuinlijke Koné en kon al gauw steun betuigen aan zijn vriend en ploeggenoot. Canada kreeg een vrije trap op randje zestien en deze schoot Saliba feilloos binnen.

Prachtig gebaar

In plaats van te juichen, rende hij naar de bank en griste hij het shirt van Koné van een stoel. HIj hield het shirt met zijn naam in de lucht en was zichtbaar geëmotioneerd.

Even later scoorde Canada ook nog de 5-0 en de 6-0 tegen Qatar, waardoor het land een monsterzege boekte. Maar ze zullen vooral hopen dat het allemaal enigszins meevalt met de onfortuinlijke Koné.

WK voetbal

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