Yoane Wissa kon zijn emoties amper bedwingen na het gelijkspel van DR Congo tegen Portugal (1-1), in de eerste WK-wedstrijd ooit voor beide landen. De 29-jarige aanvaller tekende voor de gelijkmaker aan en kon na afloop alleen maar glunderen na het historische resultaat tegen één van de topfavorieten van het WK 2026.

Portugal schoot uit de startblokken tegen DR Congo. Het Zuid-Europese land kwam zelfs al na zes minuten op voorsprong, maar uiteindelijk knokte de Afrikanen zich terug in de wedstrijd door de verrassende gelijkmaker van Wissa. "Ik ben zó emotioneel, dit is waanzin", zei de aanvaller van Newcastle United tegen de aanwezige media.

Ontroerende boodschap

De geboren Fransman maakte de eerste treffer voor DR Congo op het WK voetbal en doorbrak daarmee de doelpuntendroogte van liefst 52 jaar. De aanvaller vond het na afloop belangrijk om te benadrukken dat hij de vreselijke situatie in Congo niet vergeet, ondanks het mooie moment tegen Portugal.

"Thuis is het erg moeilijk door de oorlog. Voetbal en dit resultaat betekent de wereld voor hen. De mensen hebben gezien wat ze wilden. Dit is een volk dat hard werkt en daarom ben ik zo blij voor hen", luidde de ontroerende boodschap van Wissa. "Ik bid alleen maar voor vrede en het beste voor hen." DR Congo beleeft sinds 2025 nóg instabielere tijden door de opmars van de rebellengroep M23.

WK voetbal voor DR Congo

Voor het bescheiden voetballand is het eerste WK-punt dus al binnen. Uitgerekend tegen één van de beste landen ter wereld hield DR Congo een punt over aan het duel. De komende weken wachten nog wedstrijden tegen Colombia (24 juni, 04.00 uur) en Oezbekistan (28 juni, 01.30 uur).

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