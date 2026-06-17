Het Portugal van Cristiano Ronaldo is het WK voetbal teleurstellend begonnen. De Portugezen kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen DR Congo. Ronaldo speelde de gehele wedstrijd, maar kwam vrijwel niet voor in het duel. Buitenlandse media zijn na afloop dan ook bikkelhard voor de vedette.

De 41-jarige Ronaldo begon met Portugal aan alweer zijn zesde WK. Opnieuw koos bondscoach Roberto Martinez er voor om de vedette gewoon te laten starten. In de negentig minuten die hij speelde, maakte Ronaldo echter allesbehalve indruk. Vooral zijn afmaken en soms tergend langzame tempo riepen vragen op bij veel sportmedia.

Pijnlijke statistiek

"Portugal zwak, Cristiano Ronaldo nog zwakker", kopt het Duitse Bild. "Hij was nauwelijks bij het spel betrokken en stond als spits volledig geïsoleerd. Zijn meest opvallende moment: in de 61e minuut struikelde hij langs het doel, terwijl hij de bal beter aan een teamgenoot had kunnen laten", aldus de krant, die nog een pijnlijke statistiek uitlicht. "Ironisch genoeg had zelfs doelman Diogo Costa meer balcontacten (36) tijdens de wedstrijd dan Ronaldo (25)."

Ook het Britse Sky Sports zag Ronaldo de hele wedstrijd stuntelen in de voorhoede. "Ronaldo stond weliswaar in de basis, maar wist niet de gewenste impact te maken", schrijft het medium. "Hij miste twee grote kansen, terwijl de ploeg van Roberto Martinez in Houston niet op gang kwam." De aanvaller van Al-Nassr kreeg in de tweede helft twee grote kansen, maar kwam bij beide eigenlijk niet in de buurt van de goal.

'Zelfs dat is hij kwijt'

Het Spaanse Marca is zelfs nog harder voor de ervaren aanvoerder. "Cristiano Ronaldo kreeg twee kansen in het strafschopgebied, maar de nummer 7 lijkt zelfs op dat vlak zijn sprankeling te zijn kwijtgeraakt", luidt de pijnlijke conclusie. Zij zien het dan ook niet meer goedkomen met Ronaldo op dit eindtoernooi. "Portugal draagt de historische last om Cristiano Ronaldo door dik en dun op het veld te houden. En dat helpt natuurlijk niet."

In eigen land zijn ze iets milder voor hun sterspeler, al zagen ze daar ook dat Ronaldo leek af te maken met schoenendozen rond zijn voeten. "Cristiano Ronaldo mist en Portugal laat het afweten in hun openingswedstrijd", kopt A Bola. Zij besluiten echter op positieve toon. "Gezien de traagheid en het risico dat het misgaat tegen fysiek sterkere teams, is er nog veel ruimte voor verbetering in hun volgende wedstrijd."

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