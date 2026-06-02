Denzel Dumfries (30) gaat op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico alweer zijn vierde eindtoernooi spelen met het Nederlands elftal. De ervaren rechtsback is door de jaren heen altijd een belangrijke schakel geweest voor Oranje. Hij merkt dat zijn rol in de groep ook is gegroeid: "Ik moet daarin zeker verantwoordelijkheid nemen", zegt hij in gesprek met deze site.

Op de KNVB campus in Zeist verschijnt Dumfries zoals altijd met een grote glimlach voor een grote groep media. Er is veel interesse voor de rechtsback van Inter Milaan en dat is niet voor niets: Door de jaren heen is Dumfries op eindtoernooien een belangrijke schakel geweest voor Oranje. In totaal speelde hij 18 wedstrijden op EK's en WK's, waarin hij 4 doelpunten maakte en 4 assists leverde. Alleen tijdens het EK in Duitsland, waar Nederland in de halve finale strandde tegen Engeland, kwam Dumfries niet tot doelpunten of assists.

'Vuur in het team'

Na dat Europese kampioenschap in Duitsland waren de groepsdynamiek en onderlinge scherpte binnen de selectie vaker onderwerp van gesprek. Volgens Dumfries is daar de afgelopen periode bewust aan gewerkt: "We hebben veel leiders in de groep en mogen het als groep af en toe wel laten schudden. Dat hebben we ook met elkaar besproken. We mogen elkaar zeker ook de waarheid zeggen."

Volgens de rechtsback is daarin dan ook al een duidelijke ontwikkeling zichtbaar. "Het is een proces dat al langer loopt. Je ziet dat we elkaar beter coachen en dat is een goede ontwikkeling. Het zorgt voor wat meer vuur in het team en dat mag ook wel."

Verantwoordelijkheid nemen

Met inmiddels 71 interlands achter zijn naam ziet Dumfries dat zijn rol binnen het team is gegroeid door de jaren heen: "Ik ben een jongen die nu wat langer meeloopt, het past ook wel bij mijn karakter om een voorloper te zijn als het gaat om het nemen van de verantwoordelijkheid." Brian Brobbey, die zijn debuut kan gaan maken op het aanstaande WK noemde Dumfries in het verleden al een type 'grote broer'.

Denzel Dumfries en Brian Brobbey

In die omschrijving kan de rechtsback zich wel vinden: "Ik denk dat het mooi is om elkaar te kunnen helpen. Ik ben graag bezig met de rest van het team." Ook buiten de interlandperiodes zoekt Dumfries contact met zijn ploeggenoten: "Als ik in Italië zit en zie dat andere jongens blessures oplopen bij hun clubs of juist mooie dingen meemaken, dan zoek ik altijd wel even contact."

Hoog op het lijstje met aanvoerders

Met die leiderschapskwaliteiten zou je zeggen dat Dumfries hoog op het lijstje met mogelijke aanvoerders staat. Waar Virgil van Dijk al jaren stipt op één staat als aanvoerder en Frenkie de Jong de plek daarachter lijkt in te nemen is de rest van het lijstje nog niet helemaal duidelijk. Ook voor Dumfries niet: "Dat heeft de bondscoach nog niet bekend gemaakt. Maar voor mij is dat niet belangrijk, we hebben een grote groep met leiders en iedereen zal daarin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen."

Dat Dumfries ondertussen een belangrijke schakel is voor de selectie blijkt ook uit de gesprekken die de verdediger met bondscoach Ronald Koeman heeft over de keuzes in de selectie. Over de inhoud van die gesprekken laat hij nog weinig los. Maar het feit dat hij gebeld word om te overleggen zegt veel: "Gelukkig ben ik geen bondscoach en hoef ik die keuzes over de selectie niet te maken. Maar we hebben een heel positief gesprek gehad over de selectie, over mijn rol en over hoe ik naar bepaalde zaken kijk."

'We gaan erheen om te winnen'

Vlak voor een WK blijft toch altijd dezelfde vraag boven de markt hangen: kan Nederland wereldkampioen worden? Bondscoach Ronald Koeman bleef na het bekendmaken van zijn selectie nog voorzichtig in zijn verwachtingen en deed geen grote uitspraken over de kansen op de wereldtitel. Dumfries lijkt zich echter meer te herkennen in de woorden van Nigel de Jong, die eerder aangaf dat Oranje in de Verenigde Staten vol voor de wereldtitel gaat. "Ik denk dat ik qua karakter dichtbij Nigel zit, als voetballer met veel bravoure heb ik dat ook in me. We gaan erheen om te winnen. Dat voel ik. En dat wil je overbrengen naar de groep. Dat wil je met elkaar uitstralen. Dat wil je laten leven."

