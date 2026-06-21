Een groot deel van Nederland zat zaterdagavond voor de buis om het WK-duel tussen Nederland en Zweden te bekijken. Voormalig tophandbalster Estavana Polman deed dat op een bijzondere manier. Zij hostte een kijkfeestje waar alleen vrouwen waren toegestaan. Verschillende vrouwelijke sporticonen en influencers kwamen samen om het duel te bekijken.

Naast Polman waren onder anderen atlete Demi van den Wildenberg, ex-topzwemster Kira Toussaint, voormalig Oranje Leeuwinnen Sherida Spitse & Merel van Dongen, ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias en Joelle Gullit (de dochter van Ruud Gullit en Estelle Cruijff) aanwezig.

"Vrouwen moeten zich soms nog bewijzen als voetbalfan. Alsof je eerst moet laten zien dat je weet wat buitenspel is voordat je mee mag praten. Terwijl vrouwen net zo fanatiek kijken en meeleven als mannen. Natuurlijk kijk je voor de wedstrijd, maar voor veel vrouwen gaat het ook om alles daaromheen. Samen eten, praten, lachen en er echt een moment van maken", liet Polman eerder weten in een persbericht van Heinz, dat het kijkfeest organiseerde.

Buitenspelregels uitleggen verboden

Het feest draaide dus om gezelligheid, samen kijken en elkaar niet hoeven te bewijzen dat men alle voetbalregels op een presenteerblaadje kan afgeven. Zo was er een bord in de ruimte gezet waar op stond dat het uitleggen van de buitenspelregels verboden was.

De aanwezigen hadden in elk geval genoeg om te juichen: Nederland scoorde liefst vijf keer tegen Zweden. Het groepsfaseduel eindigde dan ook in een ruime 5-1 overwinning. Vrijdag 26 juni treft Nederland Tunesië tijdens het laatste duel in de groepsfase. Het Noord-Afrikaanse land verloor zowel het eerste als het tweede duel in de groepsfase.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover